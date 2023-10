RICHMOND, Virginie (AP) — L’administration du gouverneur républicain Glenn Youngkin a identifié près de 3 400 électeurs qui ont été indûment radiés des listes de l’État en raison de violations de la probation — un nombre plus élevé que ce qui avait été reconnu précédemment — et a déclaré vendredi que les registres locaux avaient réintégré la grande majorité. de ces individus.

L’administration du gouverneur a révélé le problème pour la première fois au début du mois, suite à un reportage de VPM News sur les préoccupations soulevées par les défenseurs des droits civiques concernant les expulsions inappropriées d’électeurs. L’erreur, que l’administration a imputée à un problème de partage de données qui a classé à tort les violations de la probation comme de nouveaux crimes, a suscité des critiques de la part des démocrates, notamment un appel de la délégation démocrate du Congrès de l’État en faveur d’une enquête du ministère de la Justice.

L’ampleur du problème n’était pas claire jusqu’à l’annonce du Département des élections vendredi, moins de deux semaines avant le jour du scrutin.

Une porte-parole du département, Andrea Gaines, a reconnu à la mi-octobre qu’au moins 275 électeurs mal classés avaient été identifiés, mais elle a depuis refusé de répondre aux questions sur les derniers chiffres disponibles. Dans le même temps, les enquêtes menées auprès des bureaux d’enregistrement locaux par l’Associated Press et d’autres médias ont clairement montré que le total dépassait 275.

Par exemple, dans la capitale Richmond, qui compte environ 230 000 habitants, environ 200 électeurs concernés ont été réintégrés, selon un entretien vendredi avec Keith Balmer, le registraire général de la ville.

Eric Olsen, directeur des élections et registraire général du comté de Prince William, a déclaré la semaine dernière par courrier électronique que 87 électeurs avaient été réintégrés. Ce nombre était passé à 107, a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué.

Le Département des élections a déclaré vendredi que tous les électeurs concernés avaient été informés par courrier.

« À ce jour, tous ces dossiers, sauf une centaine environ, ont été traités par les registraires généraux. Le personnel d’ELECT continue de vérifier auprès des localités pour s’assurer que chaque enregistrement est rétabli », a indiqué le département dans un communiqué de presse.

La Virginie propose également l’inscription des électeurs le jour même, ce qui signifie que les personnes concernées auraient la possibilité de remédier à la situation et de voter provisoirement lors d’un vote anticipé ou le jour du scrutin. Chaque siège de l’Assemblée générale est en jeu cette année, ainsi que divers bureaux locaux.

Les démocrates ont continué à critiquer vivement cette erreur.

« Au début, on nous a dit qu’il n’y avait pas de problème. Ensuite, on nous a dit qu’il s’agissait d’un petit problème contenu. Maintenant, on nous dit qu’il s’agit d’un problème énorme, avec un nombre suffisamment important pour faire basculer le contrôle de l’Assemblée générale », a déclaré Aaron Mukerjee, un avocat travaillant comme directeur de la protection des électeurs du Parti démocrate de Virginie. « Tout cela confirme que l’on ne peut pas faire confiance aux Républicains quant aux droits constitutionnels fondamentaux des Virginiens. »

Il n’est pas clair si le ministère américain de la Justice enquêtera sur cette affaire. Une porte-parole du DOJ, qui avait précédemment accusé réception de la demande de la délégation du Congrès, a refusé de commenter davantage vendredi.

Youngkin a demandé à l’agence de surveillance du gouvernement de l’État d’enquêter.

Dans une lettre datée de mercredi obtenue par AP, le chef de cabinet de Youngkin a écrit à l’inspecteur général Michael Westfall pour commémorer une demande antérieure de Youngkin pour une enquête administrative sur les « circonstances, les systèmes de données et les pratiques » entourant les suppressions d’électeurs et une conclusion distincte selon laquelle Au cours des décennies précédentes, des milliers de Virginiens auraient pu être autorisés à rester inscrits malgré leur condamnation pour un nouveau crime.

En Virginie, une condamnation pour crime entraîne automatiquement la perte des droits civils d’une personne, tels que le droit de voter, de faire partie d’un jury, de se présenter aux élections et de porter une arme à feu. Le gouverneur a toute discrétion pour restaurer ces droits civils, à l’exception des droits sur les armes à feu, qui peuvent être rétablis par un tribunal.

Le département a déclaré dans un rapport annuel cette année qu’il avait découvert 10 558 personnes qui avaient été reconnues coupables d’un crime, avaient vu leurs droits rétablis, puis avaient été reconnues coupables d’un autre crime, mais n’avaient pas été retirées de la liste par la suite.

Jeff Goettman, le chef de cabinet, a écrit que l’administration soupçonne que les erreurs « sont le résultat de systèmes de données obsolètes et de processus insuffisants maintenus au cours des 20 dernières années ».

La catégorisation de certaines violations de la probation comme délits « peut remonter à des décennies, dans plusieurs administrations de gouverneur », a écrit Goettman.

“Il est important que nous résolvions ces problèmes dès que cela est raisonnablement possible, car le gouverneur Youngkin estime que chaque Virginien éligible devrait exercer son droit de vote”, poursuit la lettre.

Sarah Rankin, Associated Press