WASHINGTON – L’administration Trump a sanctionné lundi la Turquie, alliée de l’OTAN, pour son achat d’un système de défense antimissile russe – une décision tant attendue qui intervient quelques semaines à peine avant le départ du président Donald Trump.

Les nouvelles sanctions incluent une interdiction de toutes les licences d’exportation et des prêts américains à l’agence turque de passation des marchés de défense et un gel des avoirs de son président, Ismail Demir, parmi d’autres représentants du gouvernement. Les responsables américains ont longtemps averti que l’achat par Ankara du système russe pourrait mettre en péril la sécurité américaine et européenne.

On ne sait pas pourquoi l’administration Trump a attendu jusqu’à présent pour imposer les sanctions. La Turquie a finalisé son acquisition du système militaire russe il y a plus d’un an.

Certains critiques au Congrès ont accusé Trump d’être indulgents envers le président turc Recep Tayyip Erdogan et ont remis en question son refus de répondre plus agressivement à l’achat par la Turquie du système S-400 en juillet 2019. Trump s’est un jour déclaré un « grand fan » d’Erdogan alors même que le dirigeant turc a pris une série de décisions qui l’ont mis en désaccord avec les États-Unis

« Nous regrettons beaucoup que cela ait été nécessaire », a déclaré aux journalistes Christopher Ford, un haut responsable de la non-prolifération du Département d’Etat, lors d’un briefing lundi.

Matthew Palmer, secrétaire adjoint adjoint du Département d’Etat aux affaires européennes et eurasiennes, a déclaré que cette décision « reflète certains des défis fondamentaux dans les relations américano-turques », a déclaré Palmer. Il a déclaré que la Turquie avait apporté d’importantes contributions à l’OTAN, mais que son achat du S-400 était « fondamentalement incompatible avec ses obligations en tant qu’allié de l’OTAN ».

Les législateurs des deux parties ont salué l’action de l’administration, tout en disant qu’elle se faisait attendre depuis longtemps.

Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné les sanctions américaines et s’est engagé à répondre.

« La Turquie prendra les mesures nécessaires contre cette décision, qui affectera inévitablement nos relations de manière négative, et rendra la pareille d’une manière et au moment qu’elle jugera opportun », a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué.

Après qu’Ankara a reçu le S-400 l’année dernière, l’administration Trump a décidé d’annuler la participation de la Turquie au programme d’élite Joint Strike Fighter du Pentagone. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le système fabriqué en Russie pourrait être utilisé pour collecter des données sensibles sur le programme américain de chasseurs à réaction F-35, rendant la participation continue de la Turquie « impossible ».

Des responsables du département d’État ont déclaré que l’annonce de lundi était intervenue après une réflexion approfondie et approfondie sur la manière de punir l’allié américain pour son achat du système russe, malgré les avertissements répétés et sévères de Washington selon lesquels cela nuirait aux relations américano-turques.

«Les États-Unis ont clairement fait savoir à la Turquie au plus haut niveau et à de nombreuses reprises que son achat du système S-400 mettrait en danger la sécurité de la technologie et du personnel militaires américains et fournirait des fonds substantiels au secteur de la défense russe», a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo. a déclaré lundi dans un communiqué. « La Turquie a néanmoins décidé d’aller de l’avant avec l’acquisition et les essais du S-400, malgré la disponibilité de systèmes alternatifs interopérables avec l’OTAN pour répondre à ses besoins de défense. »

L’administration Trump était légalement tenue d’imposer des sanctions à la Turquie pour la transaction S-400. Mais il avait la flexibilité de déterminer les sanctions à imposer et à quel moment.

L’action de lundi pourrait alléger la pression sur le président élu Joe Biden alors qu’il se prépare à prendre ses fonctions, a déclaré Aykan Erdemir, qui dirige le programme Turquie à la Foundation for Defence of Democracies, un groupe de réflexion sur la sécurité nationale à Washington.

Si l’administration Trump n’avait pas agi, Biden aurait dû imposer des sanctions à Ankara dans une semaine ou deux après son entrée en fonction, a déclaré Erdemir.

« Je pense que maintenant Biden peut définir une politique à plus moyen et long terme », a-t-il déclaré. L’administration entrante peut imposer des sanctions supplémentaires à Ankara ou utiliser celles imposées lundi comme levier pour négocier avec Erdogan, a ajouté Erdemir.

Néanmoins, Biden devra faire face à une multitude de défis dans la refonte des relations américano-turques, qui se sont également considérablement effilochées sur d’autres questions, y compris ses attaques contre des combattants kurdes en Syrie.

Erdemir a déclaré que Trump avait principalement «protégé» Erdogan de la punition pour une série de décisions provocantes. Dans une analyse récente, il a prédit que Biden serait plus dur avec son homologue turc.

« Avec de multiples points chauds à l’horizon pour les relations américano-turques, une rupture pourrait être imminente si Erdogan continue ses provocations avec un directeur général moins indulgent à la Maison Blanche », a écrit Erdemir dans une analyse des potentiels points critiques Biden-Erdogan.

Le bureau de presse de transition de Biden a refusé de commenter.

Dans sa déclaration, le ministère turc des Affaires étrangères a appelé les États-Unis à «revenir le plus vite possible sur cette grave erreur» et a déclaré qu’Ankara était prête pour le dialogue.

