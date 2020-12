La secrétaire à l’Éducation Betsy DeVos arrive à la Maison Blanche pour une réception de Hanoukka en 2019. | Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

Biden et le Congrès auront jusqu’au 31 janvier 2021 pour décider comment aider plus de 40 millions d’emprunteurs étudiants.

La secrétaire à l’Éducation, Betsy DeVos, a prolongé la pause sur les paiements de prêts étudiants fédéraux en raison de la pandémie de coronavirus jusqu’à la fin du mois de janvier.

Le gel des paiements mensuels et l’accumulation des intérêts sur les prêts devaient expirer à la fin du mois de décembre, mais les démocrates et les groupes de défense des consommateurs avaient appelé à une prolongation, arguant que les remboursements ne devraient pas recommencer au milieu de la transition présidentielle et en raison de l’incertitude. sur le moment où un autre projet de loi de secours contre les coronavirus pourrait être adopté par le Congrès.

« La pandémie de coronavirus a présenté des défis pour de nombreux étudiants et emprunteurs, et cette pause temporaire des paiements aidera ceux qui ont été touchés », a déclaré DeVos dans un communiqué vendredi. «Le temps supplémentaire permet également au Congrès de faire son travail et de déterminer les mesures qu’il estime nécessaires et appropriées. Le Congrès, et non l’exécutif, est chargé de la politique des prêts étudiants. »

L’allègement des prêts étudiants – qui a commencé en mars par le biais de la loi CARES, puis a été prolongé par l’administration Trump – a apporté un soulagement à plus de 40 millions d’Américains alors que la pandémie de coronavirus a ravagé l’économie et mis à rude épreuve les revenus des ménages à travers le nation. Et il est peu probable que la situation économique s’améliore bientôt – plus de 5,8 millions de personnes sont au chômage, et un nouveau rapport fédéral sur l’emploi a révélé un ralentissement de la création d’emplois.

Le gel des prêts étudiants a légèrement amélioré les cotes de crédit des emprunteurs étudiants et a aidé les emprunteurs en défaut à éviter des pénalités pour non-paiement telles que la saisie-arrêt de salaire, selon l’Urban Institute.

Alors que DeVos a appelé le Congrès à prendre des mesures de secours, les branches exécutive et législative du gouvernement ont des options disponibles pour étendre les secours.

Comme le rapporte Politico, le projet de loi sur le soulagement des coronavirus adopté par les démocrates de la Chambre en mai maintiendrait le gel jusqu’au 30 septembre 2021, à moins que le taux de chômage ne s’améliore. Et un projet de loi bipartite dévoilé au Sénat cette semaine offre potentiellement une sorte d’allégement des paiements jusqu’en mars.

Lorsque le président élu Joe Biden entrera en fonction, il aura la possibilité de prolonger le moratoire sur le remboursement par une action de l’exécutif, comme l’a fait l’administration Trump. Mais les dirigeants démocrates, les progressistes et de nombreux groupes de défense des consommateurs font pression pour une action beaucoup plus radicale sur l’allégement des prêts pendant le mandat de Biden: l’annulation pure et simple des prêts étudiants fédéraux.

L’annulation des prêts étudiants est un débat politique brûlant à gauche

Certains progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) ont fait valoir que la loi sur l’enseignement supérieur donne au secrétaire à l’éducation le «pouvoir de commencer à compromettre et à modifier les prêts étudiants fédéraux», ce qui signifie que le président a le pouvoir légal d’annuler la dette des prêts étudiants. unilatéralement.

Comme l’a rapporté Dylan Matthews de Vox, le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer et Warren, ont appelé l’administration Biden à utiliser le pouvoir exécutif pour annuler les premiers 50000 $ de dette étudiante fédérale pour chaque emprunteur avec des prêts étudiants fédéraux. (Les prêts étudiants fédéraux représentent plus de 92% du solde des prêts étudiants, par opposition aux prêts émis par le secteur privé.)

Biden a préféré des mesures d’annulation plus modestes. Il a exprimé son soutien à un allégement beaucoup plus limité des prêts étudiants – pardonnant 10000 dollars par emprunteur – mais des sources impliquées dans ses discussions sur la planification de la transition ont déclaré au New York Times qu’il préférait toute mesure d’annulation autorisée par la législation du Congrès, et non par une action de l’exécutif.

Si les démocrates réussissent à prendre le contrôle du Sénat après les deux scrutins de Géorgie – et tiennent donc les deux chambres du Congrès – il pourrait y avoir une discussion plus sérieuse pour faire exactement cela. Mais si les démocrates ne parviennent pas à prendre le contrôle du Sénat lors du second tour de janvier, la pression sur Biden pour qu’elle prenne des mesures exécutives pour annuler les prêts pourrait s’intensifier.