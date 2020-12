TERRE HAUTE, Ind. (AP) – L’administration Trump prévoit de poursuivre vendredi sa série sans précédent d’exécutions fédérales post-électorales en mettant à mort un chauffeur de camion de Louisiane qui a gravement maltraité sa fille de 2 ans pendant des semaines en 2002, puis tué elle en claquant la tête contre les fenêtres et le tableau de bord d’un camion.

Les avocats d’Alfred Bourgeois, 56 ans, disent qu’il a un QI qui le place dans la catégorie des déficients intellectuels et ils soutiennent que cela aurait dû le rendre inéligible à la peine de mort en vertu de la loi fédérale.

Bourgeois serait le 10e condamné à mort fédéral condamné à mort depuis la reprise des exécutions fédérales sous le président Donald Trump en juillet après une interruption de 17 ans. Il serait la deuxième personne exécutée cette semaine dans une prison fédérale de Terre Haute, dans l’Indiana. Trois autres exécutions sont prévues en janvier.

La série d’exécutions après le jour du scrutin, la première fin novembre, est la première fois en plus de 130 ans que des exécutions fédérales ont eu lieu pendant une période de canard boiteux.

Les avocats de Bourgeois soutiennent que la précipitation apparente du président républicain à obtenir des exécutions avant l’investiture le 20 janvier de l’ennemi condamné à mort Joe Biden, un démocrate, a privé leur client de son droit d’épuiser ses options juridiques.

Plusieurs cours d’appel ont conclu que ni la preuve ni le droit pénal sur la déficience intellectuelle ne corroboraient les demandes de l’équipe juridique de Bourgeois.

Jeudi, Brandon Bernard a été mis à mort pour son rôle dans le meurtre en 1999 d’un couple religieux de l’Iowa après que lui et d’autres membres adolescents d’un gang de rue aient enlevé et volé Todd et Stacie Bagley au Texas. Bernard, qui avait 18 ans au moment des meurtres, était une rare exécution d’une personne qui était dans son adolescence lorsque son crime a été commis.

Plusieurs personnalités de premier plan, dont la star de la télé-réalité Kim Kardashian West, ont appelé Trump à commuer la peine de Bernard en prison à vie, citant, entre autres, la jeunesse de Bernard à l’époque et les remords qu’il a exprimés au fil des ans.

Dans le cas de Bourgeois, les crimes sont particulièrement brutaux car ils impliquaient sa jeune fille.

Selon les documents judiciaires, il a obtenu la garde temporaire de l’enfant, désigné dans les documents judiciaires uniquement sous le nom de «JG», après une action en paternité d’une femme du Texas en 2002. Bourgeois vivait en Louisiane à l’époque avec sa femme et leurs deux enfants.

Au cours du mois suivant, Bourgeois a fouetté la fille avec un cordon électrique, lui a brûlé les pieds avec un allume-cigare et l’a frappée à la tête avec une batte de baseball en plastique si fort que sa tête a enflé – puis a refusé de se faire soigner, documents judiciaires. dire. Les procureurs ont également déclaré qu’il l’avait agressée sexuellement.

Son entraînement à la propreté aurait provoqué la colère de Bourgeois et il la forçait parfois à dormir sur une toilette d’entraînement.

C’est lors d’une course en camionnage à Corpus Christi, au Texas, lorsqu’il a emmené l’enfant avec lui qu’il a fini par la tuer. De nouveau irrité par son apprentissage de la propreté, il l’a attrapée à l’intérieur du camion par les épaules et lui a cogné la tête contre les fenêtres et le tableau de bord quatre fois, selon les documents judiciaires. Elle est décédée le lendemain dans un hôpital des suites de lésions cérébrales.

Après sa condamnation en 2004 devant un tribunal fédéral du sud du Texas, un juge a rejeté les demandes découlant de sa prétendue déficience intellectuelle, notant qu’il n’avait reçu de diagnostic qu’après avoir été condamné à mort.

«Jusque-là, Bourgeois avait vécu une vie qui, dans ses grandes lignes, ne manifestait pas de déficiences intellectuelles flagrantes», a déclaré le tribunal.

Les avocats ont fait valoir que de telles conclusions découlent de malentendus sur les handicaps. Ils ont dit que Bourgeois avait des tests qui ont démontré que son QI était d’environ 70, bien en dessous de la moyenne, et que ses antécédents d’enfance étayaient leurs affirmations sur son handicap.

Jeudi soir, alors que Bernard était allongé sur une civière avant de recevoir l’injection mortelle, il a adressé ses derniers mots à la famille du couple qu’il a joué un rôle dans le meurtre, parlant avec un calme frappant à quelqu’un qui savait qu’il était sur le point de mourir.

«Je suis désolé,» dit-il en levant la tête et en regardant les fenêtres de la salle des témoins. «Ce sont les seuls mots que je peux dire qui capturent complètement ce que je ressens maintenant et ce que je ressentais ce jour-là.»

Faisant référence à son rôle dans le meurtre de Todd et Stacie Bagley, il a déclaré: «J’aimerais pouvoir tout reprendre, mais je ne peux pas.

La mère de Todd Bagley, Géorgie, s’est entretenue avec les journalistes dans les 30 minutes suivant l’exécution, disant qu’elle voulait remercier Trump, le procureur général William Barr et d’autres personnes du ministère de la Justice pour avoir aidé à mettre fin à la famille Bagley.

Mais elle est également devenue émue lorsqu’elle a parlé des excuses de Bernard avant sa mort jeudi et d’un complice, Christopher Vialva, le chef du groupe qui a tiré sur les Bagley dans la tête avant que la voiture ne soit incendiée. Il a été exécuté en septembre.

«Les excuses et les remords… ont beaucoup aidé à guérir mon cœur», dit-elle, commençant à pleurer puis à se recomposer. «Je peux très bien dire: je leur pardonne.»

Suivez Michael Tarm sur Twitter à https://twitter.com/mtarm