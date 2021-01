L’administration Trump a désigné Xiaomi comme une «société militaire chinoise communiste», ce qui la qualifierait comme l’une des entreprises sur la liste noire en vertu du décret de l’administration Trump de novembre qui interdit aux sociétés américaines de valeurs mobilières et d’investissement de mettre des ressources en capital sur des investissements qui financent «communiste Compagnies militaires chinoises ».

Ce décret précisait que «la RPC exploite les investisseurs américains pour financer le développement et la modernisation de son armée», en vendant des titres à des investisseurs américains qui négocient sur des bourses publiques aux États-Unis et à l’étranger.

En désignant Xiaomi comme l’une de ces entreprises militaires, qui se trouve également être le fabricant de smartphones numéro 3 au monde, l’administration espère amener les entreprises américaines à céder Xiaomi d’ici novembre 2021. Xiaomi ne semble pas faire partie de cette liste avec d’autres entreprises industrielles, aérospatiales, chimiques et de télécommunications – entre autres.

Huawei figure sur cette liste, mais c’est probablement parce que Huawei construit une infrastructure de télécommunications à grande échelle. Moins d’une semaine avant que l’administration Biden ne prenne le relais, il est possible que l’ordre soit annulé. Nous nous demandons si les tensions entre les États-Unis et la Chine ne seront pas du tout soulagées par la nouvelle administration et si nous verrons un jour les fabricants de téléphones chinois faire des vagues sur le marché américain saturé par Samsung et Apple.

Source • Via