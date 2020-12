Un flacon du vaccin Covid-19 produit par Pfizer et BioNTech. | Justin Tallis / Getty Images

L’accord rapprocherait un peu les États-Unis de leurs objectifs en matière de vaccins.

L’administration Trump est sur le point de conclure un accord pour acheter des dizaines de millions de doses supplémentaires de vaccin Covid-19 à la société pharmaceutique Pfizer, Sharon LaFraniere et Katie Thomas ont rapporté mardi pour le New York Times.

L’accord donnerait à Pfizer, par le biais d’une directive gouvernementale, un meilleur accès aux fournitures dont il a besoin pour fabriquer plus de doses de vaccins. Pfizer exploiterait ensuite ces fournitures pour fournir les vaccins indispensables aux Américains, aidant ainsi à combler les lacunes auxquelles le pays est confronté dans les mois à venir, à mesure que le processus de vaccination sera en cours.

En cas de succès, l’accord pourrait produire jusqu’à 100 millions de doses supplémentaires d’avril à juin. Ce serait suffisant pour couvrir 50 millions d’Américains, car le vaccin nécessite deux doses pour être pleinement efficace.

Seuls deux vaccins, Pfizer / BioNTech et Moderna, ont jusqu’à présent passé par des essais cliniques suffisants pour obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration. D’autres vaccins devraient également être lancés dans les mois à venir.

Mais Pfizer aurait rencontré des problèmes avec le gouvernement fédéral. Le Times a rapporté:

Pfizer a commencé à demander l’aide du gouvernement pour se ravitailler dès septembre et a été mécontent du manque de réponse, selon des documents examinés par le New York Times. Moderna et d’autres sociétés qui ont travaillé plus étroitement que Pfizer avec l’administration par le biais de son opération Warp Speed ​​pour développer leurs vaccins reçoivent déjà un traitement privilégié de la part des fournisseurs, ce qui désavantage Pfizer. Cela comprend deux sociétés – Sanofi et Novavax – qui n’ont pas encore commencé des essais cliniques à grande échelle aux États-Unis.

Selon les experts, surmonter ces types d’obstacles est l’un des deux défis majeurs auxquels les États-Unis sont confrontés lors du déploiement d’un vaccin. Le premier défi consiste à résoudre ce genre d’obstacles logistiques dans la production, l’expédition et l’administration des vaccins à plus de 300 millions de personnes, espérons-le. La seconde est de persuader toutes ces personnes de prendre un vaccin – ce qui n’est pas garanti, étant donné les sondages montrant une certaine hésitation de la moitié des Américains.

La façon dont le pays fait face à ces défis, sous le président Donald Trump maintenant et le président élu Joe Biden dans les mois à venir, dictera à quelle vitesse l’Amérique vaincra le coronavirus – que ce processus dure l’été ou se prolonge potentiellement jusqu’en 2022.

Ce n’est pas une tâche facile. Comme me l’a dit Crystal Watson, chercheuse principale au Johns Hopkins Center for Health Security, «Ce sera la plus grande campagne de vaccination de masse jamais tentée par les États-Unis.»

L’Amérique est parmi les pays les plus pauvres sur Covid-19. Plus de 320000 Américains sont morts à ce jour des suites du coronavirus. Malgré les récentes flambées en Europe, les États-Unis restent dans le top 25 pour cent pour la plupart des décès de coronavirus par personne parmi les pays développés, avec plus de deux fois le taux de mortalité du pays développé médian. Si les États-Unis géraient le même taux de mortalité lié au Covid-19 que le Canada, près de 200 000 Américains seraient probablement en vie aujourd’hui.

Les États-Unis enregistrent actuellement un nombre record de cas et de décès, avec plus de 215 000 cas et 2 700 décès signalés, en moyenne, par jour. Jusqu’à ce qu’un vaccin Covid-19 atteigne la majorité des Américains, les experts disent que le pays doit renouveler et intensifier la distanciation sociale et le masquage pour atténuer la propagation de la maladie. Sinon, le nombre élevé de cas et le nombre de morts continueront.

C’est là que plus de doses de vaccins pourraient entrer: s’ils accélèrent le processus de vaccination d’une plus grande partie du pays de quelques jours, ils pourraient non seulement permettre au pays de revenir à la normale plus rapidement, mais éviter des centaines de milliers de cas et économiser potentiellement. des milliers de vies.