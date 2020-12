Le gouvernement saoudien a demandé à protéger le prince de toute responsabilité en réponse à une plainte déposée par Saad Aljabri, un ancien leader saoudien de la lutte contre le terrorisme et allié de longue date des services de renseignement américains vivant maintenant en exil au Canada.

Le 2 octobre 2018, des agents saoudiens ont assassiné le chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul. Qu’est-ce qui a été fait par la suite? (Le Washington Post)

Le département d’État a envoyé un questionnaire aux avocats d’Aljabri le mois dernier pour leur demander leur avis juridique sur l’opportunité d’accéder à la demande saoudienne, selon une personne proche de la famille qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat à pour discuter du procès en cours et du document, que The Post a examiné.

Les avocats d’Aljabri et Mohammed et un porte-parole du département d’État ont refusé de commenter, citant des poursuites en cours.

La pétition adressée à l’administration Trump intervient alors que le département d’État, la famille d’Aljabri et les législateurs américains de soutien ont condamné Riyad pour avoir détenu deux des enfants d’Aljabri dans le but de le faire taire.

Cependant, le président Trump est un fervent partisan du prince héritier, qui est parfois désigné par ses initiales, MBS. Trump a choisi l’Arabie saoudite pour sa première visite officielle à l’étranger et considère le royaume comme un élément central des efforts américains pour isoler l’Iran et comme un client majeur des ventes d’armes américaines.

Il a bloqué les efforts du Congrès pour condamner le gouvernement saoudien et n’a pas critiqué le royaume pour des violations présumées des droits de l’homme. Après que Khashoggi a été assassiné par des agents saoudiens à Istanbul il y a deux ans, Trump a exprimé des doutes sur le fait que Mohammed ait joué un rôle dans le meurtre, ce qui contredit les conclusions de sa propre communauté de renseignement.

Il sera peut-être plus difficile pour l’Arabie saoudite de convaincre les États-Unis d’accorder l’immunité à Mohammed une fois que Trump quittera ses fonctions. Le président élu Joe Biden a déclaré qu’il «reconsidérerait» la relation des États-Unis avec le royaume et a condamné le meurtre de Khashoggi.

Dans un communiqué, le fils aîné d’Aljabri, Khalid, un porte-parole de la famille, a déclaré que le soutien américain à la revendication saoudienne donnerait le feu vert à de nouvelles tentatives d’assassinat.

« Si cela est autorisé, les États-Unis accorderont essentiellement à MBS l’immunité contre les comportements qui ont réussi à tuer Jamal Khashoggi et n’ont pas réussi à tuer mon père », a déclaré Khalid Aljabri, cardiologue à Toronto. Il a ajouté: « Le manque de responsabilité est une chose, mais permettre l’impunité grâce à l’immunité, c’est comme délivrer un permis de tuer. »

Au moment où Aljabri a déposé sa plainte, le département d’État l’a qualifié de « partenaire précieux » du gouvernement américain et a déclaré qu’il travaillerait avec la Maison Blanche pour résoudre la situation « d’une manière que le Dr. Aljabri honore notre pays », selon une lettre en réponse aux sénateurs américains qui avaient écrit en son nom.

«Toute poursuite contre les proches du Dr Aljabri est inacceptable», a écrit le secrétaire adjoint par intérim Ryan Kaldahl.

La délibération intervient après que les avocats de Mohammed et des coaccusés plus tôt ce mois-ci aient demandé à un juge fédéral de rejeter le procès d’Aljabri, l’accusant ainsi que ses enfants et ses associés d’avoir détourné ou volé 11 milliards de dollars « stupéfiants » levés par le gouvernement saoudien a été affecté à un fonds de lutte contre le terrorisme. sous sa direction entre 2001 et 2015.

«Les défauts de cet acte d’accusation sont si évidents et si profonds qu’il ne peut être considéré que comme une tentative de détourner l’attention du vol massif de l’accusation. Le demandeur peut dire ce qu’il veut aux journaux. Mais cette affaire n’appartient pas à la cour fédérale », ont déclaré les avocats de Mohammed dans un dossier de 87 pages devant le tribunal fédéral de Washington.

Aljabri a affirmé en août que le prince héritier saoudien avait orchestré un complot qui a envoyé des agents secrets aux États-Unis pour garder et harceler Aljabri et sa famille, ordonnant finalement à une équipe d’élite de la «Tiger Squad» de l’attraper 13. jours après la mort de Khashoggi au Canada. en 2018, mais ceux-ci ont été interrompus par des agents aux frontières. Le procès alléguait que le plan Aljabri était parallèle à celui impliquant Khashoggi, le chroniqueur dissident saoudien et employé de la poste.

La réponse de Mohammed n’a pas exprimé le bien-fondé des allégations d’Aljabri, qui ne sont pas nécessaires jusqu’à ce qu’un juge se prononce sur la motion de licenciement. Cependant, il a affirmé par la loi que l’affaire devait être classée, affirmant que les actions alléguées n’avaient pas eu lieu aux États-Unis et que le prince héritier et le gouvernement saoudien jouissaient de l’immunité souveraine contre les poursuites civiles dans ce pays, comme d’autres gouvernements étrangers, entre autres. .

« L’immunité des fonctionnaires étrangers contre les poursuites judiciaires aux États-Unis est régie par la doctrine de common law de l’immunité souveraine étrangère », a écrit l’avocat du prince Michael Kellogg.

Mohammed « jouit de l’immunité non seulement sur la base de ses relations familiales directes avec le roi, mais aussi de sa propre » haute fonction « , a ajouté Kellogg. Le dossier indique que l’ambassade d’Arabie saoudite a déposé la requête d’immunité en octobre et que le département d’État « a recommandé qu’elle reste en suspens ».

« La plainte d’Aljabri est imprégnée de drames, y compris une introduction qui compare le prince héritier à l’un des plus grands méchants de Shakespeare », ajoute le pétitionnaire. « Mais indépendamment de ses mérites en tant que littérature, la plainte échoue en tant que plaidoyer juridique. »

Une réponse des avocats d’Aljabri est prévue après la nouvelle année et devrait affirmer que le prince héritier n’est pas encore roi et a conspiré à titre personnel afin de ne pas lui accorder l’immunité, comme le prétend sa plainte initiale. Le procès d’Aljabri cite deux lois américaines, la Torture Victim Protection Act, qui interdit les meurtres extrajudiciaires, et l’Alien Tort Statute, qui permet aux victimes de telles opérations illégales de poursuivre devant les tribunaux américains. Il a précédemment nié les allégations de vol saoudiennes.

Le département d’État consulte généralement d’autres agences gouvernementales américaines avant d’émettre une recommandation d’immunité au ministère de la Justice, dont la requête officielle est généralement contraignante devant un tribunal fédéral. Une décision peut venir rapidement, comme pour un chef d’État, ou prendre des mois ou des années, selon les circonstances et la complexité d’une affaire, selon les analystes juridiques.

Une décision favorable, connue sous le nom de «suggestion d’immunité», n’est qu’une option. L’exécutif peut également délivrer une déclaration d’intérêts à un tribunal qui ne peut pas facilement faire une déclaration proposant une enquête plus approfondie ou une action par un tribunal. Ou il ne peut rien faire, essentiellement refuser une demande.