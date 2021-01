Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a levé toutes les «restrictions auto-imposées» sur les relations de Washington avec Taiwan, créant probablement une dispute entre la Chine et l’administration du président élu Joe Biden à affronter lors de sa prise de fonction ce mois-ci.

«Nos deux démocraties partagent des valeurs communes de liberté individuelle, d’état de droit et de respect de la dignité humaine», Pompeo a déclaré samedi dans un communiqué.

La déclaration d’aujourd’hui reconnaît que la relation États-Unis-Taiwan n’a pas besoin et ne doit pas être entravée par des restrictions auto-imposées de notre bureaucratie permanente.

La Chine ne reconnaît pas la souveraineté de Taïwan et les États-Unis ont opéré dans le cadre d’un compromis géopolitique avec Pékin dans leurs relations avec l’île. Ni les États-Unis ni l’ONU ne reconnaissent techniquement Taiwan comme un pays – seuls 17 pays dans le monde le font – et Washington appelle son complexe diplomatique à Taipei l’Institut américain de Taiwan (AIT), plutôt qu’une ambassade ou un consulat.

Sous son soi-disant «Politique d’une seule Chine», les États-Unis ont marché sur la corde raide diplomatique avec Taiwan, son 11e partenaire commercial, acceptant de recevoir son président et son ministre des Affaires étrangères tout en s’abstenant de reconnaître officiellement sa souveraineté.

La Chine a constamment fait pression sur les autres nations pour qu’elles respectent sa revendication de souveraineté sur Taiwan. Par exemple, Pékin était en colère en août dernier lorsque le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a rencontré le président taïwanais Tsai Ing-wen à Taipei, les plus hauts responsables américains envoyés sur l’île depuis des décennies.

Cette semaine encore, le département d’État a prévu que l’ambassadeur américain à l’ONU Kelly Craft se rende à Taiwan pour des réunions du 13 au 15 janvier avec ses dirigeants. La mission de l’ONU de la Chine a répondu en appelant le mouvement un «Provocation folle» et en disant:

Nous souhaitons rappeler aux États-Unis que quiconque joue avec le feu se brûlera. Les États-Unis paieront un lourd tribut pour leur mauvaise action.

On ne sait pas dans quelle mesure les protocoles changeront sous la dernière directive de Pompeo. Pompeo a déclaré que le département d’État avait imposé «Restrictions internes complexes» sur ses diplomates dans leurs relations avec leurs homologues taïwanais pendant des décennies. «Le gouvernement des États-Unis a pris ces mesures unilatéralement, dans une tentative d’apaiser le régime communiste à Pékin», il a dit. « Pas plus. »

Toutes les directives de contact précédemment publiées par le Département d’État concernant les relations avec Taiwan sont désormais « nul et vide, » Dit Pompeo. Tous les manuels et manuels qui prétendent réglementer l’engagement de la branche exécutive avec Taipei par le biais de toute entité autre que l’AIT sont annulés.

Les Etats Unis «Entretient des relations avec des partenaires non officiels à travers le monde, et Taiwan ne fait pas exception», Dit Pompeo.

Cette décision intervient seulement 11 jours avant la date prévue de l’inauguration de Biden. Cela place le nouveau président dans la position délicate de s’engager dans une relation de plus en plus tendue avec Pékin. Inverser la politique pourrait être politiquement maladroit, car le président Donald Trump a accusé Biden d’être doux avec la Chine et d’avoir des liens financiers corrompus avec le pays.

La situation n’est pas sans rappeler celle à laquelle Trump a été confronté lorsque le président Barack Obama a expulsé 35 diplomates russes des États-Unis le soir du Nouvel An en 2016. être élu avec l’aide de la Russie.

