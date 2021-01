Alena Yarmosky, porte-parole du gouverneur de Virginie Ralph Northam, a déclaré que les gouverneurs avaient été « explicitement informés » mardi qu’ils recevraient des doses supplémentaires. Northam, un démocrate et un médecin, avait agi rapidement en conséquence pour annoncer que l’État élargirait l’admissibilité aux vaccins.

Maintenant, l’administration de M. Northam essaie de déterminer si ces fournitures supplémentaires n’existent pas, a déclaré Mme Yarmosky.

« Ce que nous constatons est pleinement conforme au dysfonctionnement qui a caractérisé toute la réponse de l’administration Trump à Covid-19. Le président élu (Joe) Biden ne peut pas prêter serment assez rapidement », a-t-elle déclaré.

Michael Pratt, un porte-parole du département américain de la Santé et des Services sociaux, a déclaré que les États avaient peut-être été confus dans leurs attentes mais qu’il n’y avait pas eu de réduction des doses qui leur étaient expédiées.

M. Biden a fait allusion aux tensions vendredi et s’est engagé à mieux communiquer avec les États afin qu’ils sachent quelle quantité de vaccin arrivera et quand.

« En ce moment, nous apprenons qu’ils ne peuvent pas planifier parce qu’ils ne savent pas », a-t-il déclaré. « Cela s’arrête lorsque nous sommes au pouvoir. »

Vendredi, le gouvernement avait distribué plus de 31 millions de doses aux États, aux territoires américains et aux grandes villes. Environ 12,3 millions de doses avaient été administrées, selon le suivi en ligne des Centers for Disease Control and Prevention.

Il n’y a aucune preuve que la nouvelle variante provoque une maladie plus grave ou se transmet différemment, et le port du masque et d’autres précautions fonctionnent toujours, a déclaré le CDC. Les scientifiques ont également exprimé leur confiance que les vaccins sont toujours efficaces contre elle.

Selon le CDC, la variante a été détectée dans 12 États et diagnostiquée dans seulement 76 cas signalés. Mais il est probablement plus répandu aux États-Unis que les chiffres ne le suggèrent, ont déclaré des scientifiques du CDC.