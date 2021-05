L’administration Trump a secrètement recueilli les enregistrements téléphoniques des journalistes de CNN

Le ministère de la Justice de Trump a secrètement obtenu les enregistrements téléphoniques et électroniques de 2017 d’un journaliste de CNN, un autre exemple de la tentative de l’administration d’utiliser les communications des journalistes pour mener des enquêtes sur les fuites du gouvernement.

CNN a révélé jeudi que la correspondante du Pentagone, Barbara Starr, avait été informée dans une lettre du 13 mai que les procureurs avaient obtenu deux mois d’enregistrements téléphoniques et électroniques entre le 1er juin 2017 et le 31 juillet 2017.

La notification Justice, selon le réseau, incluait l’extension Pentagone du journaliste, son domicile et ses téléphones portables et ses comptes de messagerie personnels.

Plus tôt ce mois-ci, le Washington Post a rapporté que la justice avait obtenu des enregistrements téléphoniques de 2017 impliquant trois de ses journalistes qui avaient couvert l’enquête sur l’ingérence de la Russie dans l’élection présidentielle de 2016.

Dans l’affaire CNN, un porte-parole de la Justice a confirmé jeudi que les dossiers concernaient les communications de 2017 et que «le processus de recherche de ces dossiers avait été approuvé en 2020».

« La direction du ministère rencontrera bientôt les journalistes pour entendre leurs préoccupations concernant les avis récents et pour transmettre le soutien et l’engagement du procureur général (Merrick) Garland en faveur d’une presse libre et indépendante », a déclaré le porte-parole de la Justice, Anthony Coley.

Dans son rapport, le président de CNN, Jeff Zucker, a condamné l’action de la justice.

« Nous demandons une réunion immédiate avec le ministère de la Justice pour une explication », a déclaré Zucker.

Citant la notification de la justice, CNN a rapporté que le gouvernement avait obtenu des «relevés de péage» téléphoniques, qui incluraient les appels effectués depuis et vers les téléphones ciblés et la durée des appels.

« La lettre indiquait que le ministère de la Justice avait reçu des ‘informations non liées au contenu’ des comptes de messagerie de Starr, ce qui signifie que le destinataire, l’expéditeur, la date et l’heure seraient inclus, mais pas le contenu des e-mails », a déclaré le réseau.

CNN a déclaré que la justice n’a pas révélé pourquoi elle avait sollicité les communications de Starr, bien que le réseau ait déclaré que le correspondant du Pentagone était impliqué dans des reportages sur « les options militaires américaines en Corée du Nord qui étaient prêtes à être présentées à Trump, ainsi que des histoires sur la Syrie et l’Afghanistan ».