Un enfant participe à une manifestation de migrants et de militants des droits de l’homme contre les politiques migratoires américaines et mexicaines au port de passage de San Ysidro, à Tijuana, dans l’État de Baja California, au Mexique, à la frontière avec les États-Unis, le 21 octobre 2020 | Guillermo Arias / AFP / Getty Images

Les autorités de l’immigration ont expulsé 67 autres enfants pour des raisons de santé publique depuis la décision de justice de novembre.

L’administration Trump a expulsé au moins 67 enfants migrants non accompagnés arrivés à la frontière américano-mexicaine depuis le 18 novembre, continuant à invoquer Covid-19 comme justification au mépris d’une décision de justice.

Le 18 novembre, le juge de district américain Emmet Sullivan a empêché l’administration de renvoyer les enfants migrants non accompagnés sur la base des restrictions de santé publique des Centers for Disease Control and Prevention. Le président Donald Trump a utilisé ces restrictions pour fermer la porte à pratiquement tous les demandeurs d’asile arrivant à la frontière sud, remplaçant en grande partie les autres barrières politiques qu’il avait mises en place avant la pandémie.

Les services d’immigration et de douane américains ont mis 33 enfants non accompagnés sur un vol à destination du Guatemala le jour où Sullivan a rendu la décision et a décidé de ne pas les ramener aux États-Unis, a rapporté BuzzFeed à l’époque. Et samedi, le ministère de la Justice a admis dans un dossier devant le tribunal fédéral de Washington que l’administration avait expulsé 34 enfants non accompagnés supplémentaires en «contravention» de la décision de Sullivan, affirmant que les fonctionnaires avaient «déjà commencé à prendre des mesures pour remédier à ces actions et éviter expulsions futures. »

Le chef de la patrouille frontalière, Rodney Scott, a déclaré samedi dans un dossier judiciaire que ses agents avaient rencontré plus de 3700 enfants non accompagnés du 18 novembre au 10 décembre qui avaient été traités conformément à l’ordonnance du tribunal et aux directives de l’agence en résultant. Mais 26 enfants – âgés de 14 à 17 ans et arrivant pour la plupart dans la vallée du Rio Grande – ont également été expulsés. Neuf des enfants ont par la suite tenté de se réintégrer et ont été traités conformément à l’ordonnance du tribunal.

Il a déclaré que son bureau avait depuis réitéré les directives de l’agence à tous ses bureaux extérieurs et chefs de secteur et avait contacté les autorités mexicaines afin de localiser les enfants touchés, mais n’a pas eu de succès jusqu’à présent. Il a cité les défis de la formation en personne dus à la pandémie et a déclaré que «la discipline formelle est activement envisagée» pour les fonctionnaires responsables, qui n’étaient apparemment «pas au courant des directives».

William Ferrara, un haut responsable des opérations sur le terrain à la US Customs and Border Protection, a également rapporté samedi dans un dossier judiciaire que son bureau avait expulsé huit enfants non accompagnés, âgés de 12 à 17 ans, dont un qui avait été expulsé une deuxième fois après avoir tenté de rentrer aux États-Unis. . Les agents responsables avaient affirmé que les enfants avaient «fait un mauvais virage et n’avaient pas l’intention d’entrer aux États-Unis» ou étaient incapables de prouver leur identité ou leur statut d’immigration, a-t-il déclaré.

Trump a utilisé les restrictions du CDC pour refuser des milliers de migrants

L’administration Trump a commencé à expulser des migrants vers le Mexique en mars en vertu du titre 42, une section de la loi sur la sécurité de la santé publique, qui permet au gouvernement américain d’empêcher temporairement les non-citoyens d’entrer aux États-Unis «lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de la santé publique». Cela a abouti à l’expulsion de plus de 250000 personnes de mars à octobre et reste en vigueur jusqu’à ce que le directeur du CDC détermine que la poursuite de la propagation du Covid-19 «a cessé d’être un grave danger pour la santé publique».

Au moment où Sullivan a empêché l’administration d’expulser les enfants non accompagnés en vertu de la politique, au moins 13000 de ces enfants avaient déjà été expulsés, souvent avec peu ou pas d’avis à leurs parents ou à un avocat et même s’ils ne présentaient aucun symptôme du virus. D’autres avaient été détenus dans des hôtels le long de la frontière pendant de longues périodes dans le cadre du programme.

Le président élu Joe Biden a laissé ouverte la possibilité de maintenir le programme du titre 42 au moins temporairement. Mais il n’est pas clair qu’il reste une justification légitime de santé publique pour maintenir la politique en place, étant donné que le niveau de transmission communautaire aux États-Unis est déjà si élevé.

Les défenseurs des immigrants ont fait valoir que les États-Unis peuvent continuer à protéger les immigrants vulnérables sans conséquences néfastes pour la santé publique. Jennifer Podkul, vice-présidente de la politique et du plaidoyer du groupe d’aide juridique Kids in Need of Defense, a déclaré dans un appel à la presse que l’administration pourrait au moins créer des exceptions pour les catégories de migrants particulièrement vulnérables.

Néanmoins, l’administration Biden pourrait se demander s’il convient de maintenir le programme Titre 42 comme moyen d’endiguer temporairement la migration à un moment où de nombreux Américains soutenir de telles restrictions. Un août Sondage NPR / Ipsos a constaté que 58 pour cent des Américains soutiennent «l’interdiction de l’entrée des demandeurs d’asile et des réfugiés aux États-Unis» pour freiner la propagation du Covid-19.

«Ils entreront en fonction en janvier. Il est très probable que les conditions de Covid continueront à être dans un état d’urgence », a déclaré Doris Meissner, chercheur principal au Migration Policy Institute qui a servi comme fonctionnaire de l’immigration sous l’administration Clinton, lors d’un appel à la presse. «Il est donc possible que nous voyions une nouvelle administration maintenir les directives du CDC à la frontière, au moins pendant un certain temps, ce qui gagnerait également du temps pour mettre en place des changements permettant un système plus fonctionnel d’octroi de l’asile. . »