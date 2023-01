L’administration Lula renverse le général Julio Cesar de Arruda, chef de l’armée brésilienne après l’insurrection

La destitution du général Julio Cesar de Arruda est intervenue six jours après que le Washington Post a rapporté en exclusivité qu’il avait cherché à protéger les émeutiers et les partisans de l’ancien président vaincu Jair Bolsonaro qui s’étaient réfugiés au quartier général de l’armée après avoir pris d’assaut et saccagé le palais présidentiel, la cour suprême. et congrès.