L’administration du Brexit coûte le nain Leveling Up Fund

Le gouvernement devrait dépenser deux fois plus pour l’administration du Brexit que son fonds phare de nivellement.

Au total, 12 milliards de livres sterling ont été réservés aux départements et administrations déconcentrées pour les aider à faire face à la logistique de sortie de l’Union européenne. Le nouveau chiffre a été publié jeudi dans la déclaration annuelle du gouvernement sur les dépenses de l’Union européenne.

le document a également confirmé que les ministères devaient puiser dans l’argent des contribuables pour des préparatifs de non-accord, même si un accord final avait été obtenu. En effet, l’accord a été confirmé quelques jours seulement avant la date de sortie de la transition fin 2020.

Le coût de l’administration du Brexit, qui a augmenté de près de 3 milliards de livres sterling au cours de l’année écoulée, intervient le même jour que Boris Johnson a présenté sa vision pour aider les régions les plus pauvres du Royaume-Uni à rattraper les plus riches.

Une partie de l’augmentation des dépenses du Brexit était due aux 750 millions de livres sterling alloués en juillet de l’année dernière, visant à préparer les ports et les infrastructures frontalières plus larges pour des contrôles supplémentaires sur les marchandises après la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Le chiffre de 12 milliards de livres sterling éclipse les 4,8 milliards de livres sterling alloués au Leveling Up Fund, dont 3,6 milliards de livres sterling iront aux villes britanniques via le Towns Fund.

M. Johnson a cherché à défendre son discours après qu’il a été critiqué pour son manque de détails, affirmant qu’il s’agissait au moins de « l’ossature » d’un plan.

Séparément, les économistes ont déclaré qu’une comparaison dans le discours du Premier ministre avec les efforts de l’Allemagne pour partager la prospérité entre son est et son ouest après l’unification a posé des défis. L’Allemagne a dépensé plus de deux mille milliards d’euros pour cet effort, et il y a toujours une différence marquée dans l’emploi entre les régions, trois décennies après la réunification.