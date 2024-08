L’administration donne le ton positif au retour des étudiants pour le premier jour

HAMPTON — Les haut-parleurs ont diffusé « Eye of the Tiger » et « Uptown Funk » tandis que les enseignants dansaient devant une arche de ballons à l’école élémentaire Mary T. Christian. Les membres du conseil scolaire se tenaient le long de la passerelle, agitant des pompons à l’arrivée des élèves pour le premier jour d’école.

Lundi était le premier jour pour plusieurs divisions, dont Hampton, Newport News, Virginia Beach et Portsmouth. À l’école primaire Christian, le premier jour était une fête. Londyn Tate, cinq ans, arborant un t-shirt « Premier jour de maternelle » et un sourire qui aurait séduit n’importe qui, a déclaré qu’elle était ravie de rencontrer son enseignante et de se faire de nouveaux amis.

Le père de Londyn, Laquan, était un peu nerveux à l’idée que son premier bébé soit accueilli dans le bâtiment. Sa mère, Vijie, savait que Londyn s’en sortirait bien.

« C’est une véritable sociable », a-t-elle déclaré. « Elle va toujours au-delà de ses attentes. »

Les parents ont pris des photos de leurs enfants devant le panneau « Premier jour d’école », les enfants arborant de nouvelles mèches dans les cheveux, des tutus arc-en-ciel et des sacs à dos de super-héros. Un père a levé les poings au rythme de la musique, accompagné de trois enfants.

« Merci ! Merci ! » cria-t-il.

La directrice Lynette Nelms, vêtue d’un tailleur-pantalon rose vif, a accueilli les élèves à leur descente du bus. C’est sa troisième année à la tête de l’école élémentaire chrétienne et sa 30e année en tant qu’enseignante.

« Nous donnons le ton », a déclaré Nelms à propos de l’ambiance festive. « La façon dont nous terminons l’année scolaire est la façon dont nous la commencerons. »

Pour beaucoup, le premier jour d’école a commencé des heures plus tôt. Sur le parking des transports de Hampton, les chauffeurs de bus ont commencé à arriver à 5 h 15, bien avant le lever du soleil. Les lumières ont clignoté, les alarmes de recul ont retenti et des grincements et des sifflements ont rempli le parking alors que les chauffeurs effectuaient leurs inspections quotidiennes avant le départ.

Darrin Wills, directeur des transports, a déclaré que les chauffeurs ont commencé l’année scolaire plus tôt que les élèves, effectuant plusieurs « essais à blanc » pour perfectionner leurs itinéraires.

Lundi, conformément à une tradition vieille de plusieurs années, les dirigeants de Hampton, dont le surintendant Raymond Haynes, le président du conseil d’administration Richard Mason et divers cadres supérieurs, se sont alignés pour encourager les chauffeurs alors qu’ils partaient pour leur premier pick-up. Haynes, qui a travaillé à renforcer les liens avec la ville et la communauté, a déclaré qu’il était également heureux que les membres du conseil municipal et les représentants de la police de Hampton aient accueilli les chauffeurs avec style, en agitant des doigts en mousse n°1 et en sonnant des cloches à vache.

Alors que le soleil commençait à poindre, teintant le ciel de violet puis de pêche, Mason a déclaré qu’il était venu sur le terrain pour la même raison qu’il visite les écoles le premier jour. Il veut que tout le monde se sente soutenu, du personnel aux élèves en passant par les parents. Il se souvient d’avoir conduit derrière l’autobus scolaire le premier jour de maternelle de son fils et de s’être senti accueilli et soutenu par la division.

Il veut que les parents sachent : « Vous nous apportez le meilleur de vous-même et nous voulons donc vous le rendre meilleur que ce qu’ils nous ont apporté : un peu plus de connaissances, un peu plus d’enthousiasme pour l’école. »

