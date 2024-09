L’administration DeSantis publie les dossiers disciplinaires du lanceur d’alerte des parcs d’État

Quelques jours après qu’un employé de l’État a été licencié pour avoir divulgué des informations Concernant les projets de l’administration du gouverneur Ron DeSantis visant à construire des terrains de golf, des hôtels et plus encore dans les parcs d’État, l’administration a publié des parties du dossier personnel de l’employé qui détaillaient les problèmes d’un emploi précédent dans l’État.

Les documents ont été fournis à une chaîne d’information télévisée de Gainesville, WCJB, qui signalé qu’ils provenaient de l’administration DeSantis — plus précisément d’une source anonyme au sein de l’Agence pour l’administration des soins de santé.

Cette agence a fourni ces documents sans que l’on lui en fasse la demande, une démarche inhabituelle pour une administration qui prend généralement des mois, voire des années, pour fournir des documents publics lorsque les journalistes les demandent, si l’État les lui remet. Par exemple, le Tampa Bay Times a demandé un dossier personnel sans rapport avec l’affaire à l’Agence pour l’administration des soins de santé en mai 2023. L’agence ne l’a pas encore produit. Le Times a demandé une copie de toute demande de documents publics faite par la WCJB qui a entraîné la publication de ces documents, et un porte-parole de l’Agence pour l’administration des soins de santé, qui n’a pas donné son nom, a déclaré dans un courriel qu’aucun dossier de ce type n’existait.

Jeremy Redfern, porte-parole de DeSantis, a envoyé par SMS à un journaliste du Tampa Bay Times un lien vers l’article de WCJB environ une heure après sa publication mercredi soir.

Les documents personnels détaillent comment une femme a déposé des plaintes auprès des ressources humaines et a déposé un rapport de police contre James Gaddis lorsqu’ils travaillaient tous les deux à l’Agence pour l’administration des soins de santé, après la fin de leur relation amoureuse. La femme a déclaré que Gaddis n’arrêtait pas d’essayer de la contacter, ce qui lui faisait « peur tous les jours quand je vais au travail », selon un rapport de police. Il n’a pas été inculpé pénalement dans cette affaire. Gaddis a démissionné au lieu d’être licencié début 2022.

Il a ensuite été embauché par le Département de la protection de l’environnement deux mois plus tard. Les deux agences font partie de l’administration DeSantis.

Interrogée sur les inquiétudes de l’agence environnementale à ce sujet au moment de son embauche, la porte-parole Alexandra Kuchta a déclaré que le ministère « ne fait pas de commentaires sur les questions de personnel ». Gaddis a déclaré au Times que le ministère ne lui avait jamais posé de questions à ce sujet avant de l’embaucher.

« Il semble que l’article de WCJB soit un article inutile mais quelque peu attendu, sans rapport avec tout ce qui concerne les parcs d’État, sur une situation malheureuse survenue il y a trois ans et qui impliquait une fin désordonnée à une brève aventure sur le lieu de travail résultant d’une rupture de communication et de sentiments blessés des deux côtés », a déclaré Gaddis. « Les deux parties impliquées sont parties vers des pâturages plus verts et n’ont pas interagi ni communiqué depuis ma démission en janvier 2022. »

Le nom de la femme qui a déposé les plaintes contre Gaddis a été supprimé des dossiers.

Ce n’est pas la première fois que l’administration DeSantis publie des informations compromettantes provenant du dossier personnel d’un employé après avoir critiqué le gouverneur ou son administration.

Deux anciens hauts fonctionnaires du Département de l’application de la loi de Floride, par exemple, ont fait l’objet d’une enquête de la part de cette agence après avoir déposé des plaintes concernant le refus de l’agence de transmettre les dossiers de voyage de DeSantis au Washington Post. L’agence a rédigé un rapport de 129 pages, selon Politicoqui a enquêté sur des allégations telles que des conflits d’intérêts et du harcèlement au travail. Les enquêteurs ont également écrit qu’il y avait des preuves suggérant que les deux employés étaient dans une relation amoureuse, a rapporté Politico. L’agence chargée de l’application de la loi a transmis les conclusions à un procureur de Tallahassee, mais il a refusé de porter plainte.

Les deux employés, l’ancien chef de cabinet Shane Desguin et la chef de cabinet adjointe Patricia Carpenter, ont depuis intenté des poursuites judiciaires alléguant qu’ils avaient été illégalement expulsés de l’agence. La plainte de Desguin allègue que l’enquête de 129 pages équivalait à une « tentative à peine voilée de diffamation ». En réponse, le Département de l’application de la loi de Floride a déclaré à l’Orlando Sentinel que les deux employés « ont créé le chaos sur le lieu de travail, mis en danger la sécurité des autres employés et agi de manière malhonnête et non professionnelle ».

Jeffrey English était également un ancien employé de l’Agence pour l’administration des soins de santé, comme Gaddis, lorsqu’il a démissionné l’année dernière. après avoir objecté en interne à la façon dont l’agence a dérogé à ses procédures pour révoquer la couverture Medicaid des soins médicaux destinés aux personnes transgenres. Cette directive a également été exécutée sur ordre du bureau de DeSantis, a révélé un témoignage devant le tribunal.

English a déclaré qu’il voyait des similitudes entre le cas de Gaddis et le sien. Les deux hommes ont déclaré avoir reçu le soutien discret de collègues du gouvernement de l’État qui n’étaient pas à l’aise à l’idée de rendre publique leur opposition.

« Le fait que je sache qu’il y a tant d’employés qui comprennent ce qui est bien et ce qui est mal, mais qui ont peur de le dire ouvertement de peur de perdre leur emploi, c’est stupéfiant », a déclaré English cette semaine.

Gaddis a réitéré jeudi que ses actions pour dénoncer les projets de parcs nationaux n’étaient pas politiques et qu’il l’avait fait uniquement parce qu’il était surpris par le secret apparent qui se cachait derrière ces projets. Il a déclaré qu’il craignait que des habitats menacés – comme les broussailles du parc national Jonathan Dickson et les hamacs maritimes du parc national Anastasia – soient rasés au bulldozer pour faire place au développement.

Vendredi après-midi, la campagne GoFundMe de Gaddis, qu’il a lancée après son licenciement, avait récolté plus de 230 000 dollars, soit bien plus que son objectif et plus de quatre fois son salaire annuel au gouvernement, auprès de près de 6 000 donateurs uniques. Gaddis a déclaré qu’il souhaitait utiliser cet argent pour sa fille et peut-être pour sa propre entreprise de cartographie. Dans un message envoyé aux donateurs mercredi, Gaddis a déclaré que la réponse de soutien à son licenciement « a complètement changé la trajectoire » de sa vie, et qu’il était « extrêmement reconnaissant ».

Gaddis a déclaré qu’il avait entendu d’anciens collègues du Département de la protection de l’environnement de Floride qui disaient être fiers de lui.

Lorsque les propositions visant à développer neuf parcs d’État ont été révélés pour la première fois il y a deux semaines par le Tampa Bay Timescela a provoqué une réaction extraordinaire de la part des responsables républicains et démocrates. Le lendemain de la fuite par Gaddis de la note sur les projets qui l’ont licencié, le ministère de la Protection de l’environnement a publié les propositions sur son site Web, confirmant de nombreux aspects de ce qu’il avait écrit.