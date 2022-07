L’administration demande l’accord de la Cour suprême sur la politique d’expulsion

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a demandé vendredi à la Cour suprême de lui permettre de mettre en place des directives qui donnent la priorité à l’expulsion des personnes illégalement dans le pays qui présentent le plus grand risque pour la sécurité publique.

La demande d’urgence au tribunal fait suite à des décisions contradictoires rendues par les cours d’appel fédérales ces derniers jours concernant une directive de septembre du Département de la sécurité intérieure qui suspendait l’expulsion à moins que des individus n’aient commis des actes de terrorisme, d’espionnage ou de “menaces flagrantes pour la sécurité publique”.

La cour d’appel fédérale de Cincinnati a annulé l’ordonnance d’un juge de district qui avait suspendu la politique dans le cadre d’un procès intenté par l’Arizona, l’Ohio et le Montana.

Mais dans une plainte distincte déposée par le Texas et la Louisiane, un juge fédéral du Texas a ordonné l’arrêt des conseils à l’échelle nationale et un comité d’appel fédéral de la Nouvelle-Orléans a refusé d’intervenir.

L’administration s’est tournée vers la Cour suprême dans ce dernier cas, demandant que la politique soit autorisée à être mise en place dans tout le pays, ou à tout le moins, partout en dehors du Texas et de la Louisiane.

L’ordonnance du juge “perturbe les efforts du DHS pour concentrer ses ressources limitées sur les non-citoyens qui constituent la menace la plus grave pour la sécurité nationale, la sécurité publique et l’intégrité des frontières de notre nation”, a écrit la solliciteure générale Elizabeth Prelogar dans le dossier de la Cour suprême.

Les directives, publiées après que Joe Biden est devenu président, ont mis à jour une politique de l’ère Trump qui expulsait illégalement des personnes dans le pays, quels que soient leurs antécédents criminels ou leurs liens avec la communauté.

Même en étant en désaccord sur de nombreux aspects de la question de l’immigration, les deux administrations ont trouvé un terrain d’entente sur un point, appelant le tribunal à limiter le pouvoir des «juges de district uniques de dicter la politique nationale».

Prelogar, à la suite de ses prédécesseurs dans l’administration Trump, a déploré une explosion de poursuites intentées par les États d’un parti contre un président de l’autre parti. Trop de ces poursuites, a-t-elle écrit, ont donné lieu à des commandes à effet national. Les juges tranchent généralement les affaires d’une manière qui n’affecte que les parties devant eux.

Les États ont jusqu’à mercredi pour répondre, et une ordonnance de la Cour suprême n’est pas attendue avant la fin de la semaine prochaine.

La demande de l’administration Biden intervient un jour après que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié un décret autorisant les forces de l’État à appréhender les migrants et à les renvoyer à la frontière américano-mexicaine, repoussant les limites de leurs pouvoirs d’exécution et les efforts croissants du républicain pour freiner le nombre croissant. de traversées.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, interrogée vendredi sur l’ordonnance, a déclaré: «L’application de la loi sur l’immigration est une autorité fédérale et les États ne devraient pas… s’en mêler. C’est juste, en particulier le gouverneur du Texas Abbott, qui a la réputation de semer le chaos et la confusion à la frontière.

On ne savait pas vendredi comment l’ordre d’Abbott serait exécuté sur le terrain ou si des arrestations ou des transports avaient déjà eu lieu. Ericka Miller, porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Texas, a déclaré que l’agence de police de l’État ne pouvait pas discuter des détails opérationnels.

Le commissaire aux douanes et à la protection des frontières, Chris Magnus, lors d’une conférence de presse à Washington, a déclaré que son agence avait un intérêt commun avec le DPS du Texas et d’autres agences “dans le maintien d’un processus d’immigration sûr, ordonné et humain”.

“Nous sommes prêts à travailler avec le Texas pour atteindre ces objectifs, mais le défi est lorsqu’un État tel que le Texas prend des mesures unilatérales qui nous compliquent la tâche”, a-t-il déclaré.

Mark Sherman et Paul Weber, Associated Press