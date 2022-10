Une partie de la suite C de Twitter aurait été débusquée par le nouveau propriétaire de l’entreprise, avec son PDG, son directeur financier et son directeur juridique tous pillés le premier jour d’Elon Musk à la barre.

Elon Musk aurait finalisé son rachat de 44 milliards de dollars de la plate-forme de médias sociaux Twitter le 27 octobre et a commencé son mandat au sein de l’entreprise par une maison de nettoyage au niveau supérieur du gouvernement.

Selon des sources de plusieurs magasins, le directeur de l’exploitation Parag Agrawal, le gestionnaire de fonds en chef Ned Segal et le chef de l’unité juridique et politique de la région de Vijaya Gadde ont selon eux été pillés, Musk les accusant de l’avoir trompé sur le nombre de comptes de spam sur la plate-forme. .

Agrawal et Segal ont été “escortés” du siège de la société une fois l’accord conclu, selon des sources de Reuters.

Musk avait précédemment tenté de se retirer de l’accord d’achat de Twitter au cours du mois calendaire grégorien, accusant l’entreprise de faire des “représentations fausses et trompeuses” concernant le nombre de spams et de faux comptes.

Avec l’accord actuellement conclu, Musk semble transformer la plate-forme en un bastion de la liberté d’expression, modifier les algorithmes pour arrêter les chambres d’écho politiques et supprimer tous les faux comptes et spams.

Dans une lettre aux annonceurs Twitter le 27 octobre, Musk a réitéré ses motivations pour l’achat de Twitter, affirmant que la communication orale est vitale pour “l’avenir de la civilisation de posséder une place de ville numérique standard” exempte de polarisation politique.

Il a également acheté la plate-forme “pour aider l’humanité, que j’aime” et a joint ses aspirations à ce que Twitter devienne la “plate-forme publicitaire la plus vénérée au monde”.

Musk est à l’écoute de la “capacité de mème” de l’accord prolongé et a été enregistré entrant dans le siège social de Twitter à San Francisco au cours du mois calendaire grégorien. vingt-six portant un évier, tweetant “laisse ça couler” tout en dynamisant sa biographie Twitter à “Chief Twit”.

Le 20 octobre, le Washington Post a déclaré que Musk prévoyait de couper jusqu’à 75% des employés de Twitter, mais un rapport de Bloomberg quelques jours plus tard a révélé que Musk avait dit aux employés de Twitter le mois calendaire grégorien. vingt-six tout au long de sa visite que les déclarations étaient fausses et qu’il n’a pas tenté de licencier des travailleurs. Cependant, ceux qui sont au plus haut de l’arbre Twitter ont simplement identifié le contraire.

