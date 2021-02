ALBANY, NY (AP) – L’assistant principal du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré aux législateurs démocrates que son administration avait mis des mois à publier des données sur le nombre de décès dus au coronavirus parmi les résidents des maisons de soins infirmiers, car les responsables se sont «gelés» par crainte que les informations «soient utilisées. contre nous. »

Les informations provenaient d’un législateur démocrate qui a assisté à la réunion de mercredi et d’une transcription partielle publiée par le bureau du gouverneur.

Les républicains qui qualifient le commentaire d’admission de «camouflage» appellent maintenant à la démission de Cuomo et de l’aide, secrétaire du gouverneur Melissa DeRosa, tandis que les démocrates progressistes dénoncent l’administration pour ce qu’ils disent être un manque de transparence.

La divulgation des commentaires de DeRosa, faite lors d’une conférence téléphonique avec des dirigeants législatifs démocrates, est intervenue alors que le gouverneur démocrate et son administration étaient déjà confrontés à des réactions négatives quant à leur gestion et à la notification des épidémies dans les maisons de retraite.

Au cours des dernières semaines, l’État a été contraint de reconnaître que le nombre de décès des résidents des maisons de soins infirmiers est de près de 15000, alors qu’il en signalait précédemment 8 500 – un nombre qui excluait les résidents décédés après avoir été emmenés dans des hôpitaux.

Les législateurs des États avaient demandé des données en août sur les décès dans les maisons de retraite. À peu près à la même époque, le président de l’époque, Donald Trump, a commencé à retweeter des commentaires critiquant Cuomo pour la réponse de son administration sur les décès dans les maisons de retraite. Le 26 août, le ministère de la Justice a demandé des données sur les décès dans les foyers de soins à l’administration de Cuomo.

«Fondamentalement, nous avons gelé parce que nous étions dans une position où nous ne savions pas si ce que nous allions donner au ministère de la Justice ou ce que nous vous donnons et ce que nous commençons à dire allait être utilisé contre nous, et nous ne savions pas s’il allait y avoir une enquête », a déclaré mercredi DeRosa aux dirigeants démocrates. Ses commentaires ont été rapportés pour la première fois par le New York Post.

«Cela a joué un rôle très important dans tout cela», a-t-elle ajouté, affirmant que l’administration avait demandé aux dirigeants législatifs s’il pouvait «s’arrêter pour revenir vers tout le monde jusqu’à ce que nous ayons traversé cette période et que nous sachions ce qu’il en est du DOJ.

DeRosa a publié vendredi un communiqué disant que l’administration devait annuler la demande de données des législateurs pour traiter d’abord la demande du ministère de la Justice.

«Nous avons été exhaustifs et transparents dans nos réponses au DOJ, puis nous avons dû immédiatement concentrer nos ressources sur la deuxième vague et le déploiement des vaccins», indique le communiqué de presse. «Comme je l’ai dit lors d’un appel avec les législateurs, nous ne pouvions pas répondre à leurs demande aussi rapidement que quiconque l’aurait souhaité. Mais nous sommes déterminés à être de meilleurs partenaires à l’avenir, car nous partageons le même objectif de garder les New-Yorkais en aussi bonne santé que possible pendant la pandémie.

Mais on ne sait pas pourquoi New York n’a pas pu fournir des données que presque tous les autres États ont publiées aux législateurs des États et au ministère de la Justice en même temps. DeRosa n’a pas directement répondu à une question de l’AP sur le point de savoir si New York retenait des données aux législateurs de l’État pour éviter qu’elles ne soient utilisées dans une enquête du ministère de la Justice.

Les médias d’information et le public ont demandé à l’administration Cuomo des données sur les épidémies de COVID-19 dans les maisons de retraite depuis le printemps.

Et les législateurs, y compris le membre de l’Assemblée Richard Gottfried, ont demandé des données sur les décès dans les maisons de soins infirmiers depuis au moins juin.

Gottfried, le législateur qui a assisté à la réunion de mercredi et s’est entretenu avec l’AP, a qualifié la réunion entière avec DeRosa de «très dérangeante».

«Ils n’ont pas divulgué les données de l’enquête», a-t-il dit. «Ce n’est pas le genre de chose qu’ils inventeraient. Je ne pense pas que l’explication de l’État soit acceptable. La demande de données de moi et d’autres personnes a été reliée des semaines avant l’audience d’août. Et certainement bien avant toute expression du DOJ à ma connaissance.

Lorsqu’on lui a demandé si les législateurs allaient assigner à comparaître l’administration Cuomo, il a répondu: «Je ne pense pas que l’Assemblée législative de New York soit bien organisée pour mener des enquêtes».

Il a noté que le procureur général de l’État, Letitia James, a récemment publié un rapport qui, entre autres, estimait correctement que beaucoup plus de résidents de maisons de retraite étaient morts du COVID-19.

Le bureau de James n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire vendredi.

Le département d’État de la Santé a initialement publié des données sur tous les décès de résidents de maisons de soins infirmiers, quel que soit leur emplacement. Mais l’administration a mis fin à cela à partir du 3 mai et New York est devenu l’un des seuls États à ne publier que le nombre de décès confirmés survenus dans les maisons de retraite.