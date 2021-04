« Un scénario probable est qu’il y aura probablement un besoin pour une troisième dose, quelque part entre six et 12 mois, puis à partir de là, il y aura une revaccination annuelle, mais tout cela doit être confirmé. Et encore une fois, les variantes jouera un rôle clé », a-t-il déclaré à Bertha Coombs de CNBC lors d’un événement avec CVS ​​Health.

Pfizer et Moderna ont tous deux déclaré que leurs vaccins Covid-19 à deux doses, qui utilisent une technologie similaire, restent très efficaces six mois après la deuxième dose. Cependant, les chercheurs ne savent toujours pas combien de temps la protection contre le virus dure après six mois de vaccination complète, bien que les experts en santé s’attendent à ce que la protection diminue après un certain temps.

Jeudi, le directeur scientifique de la réponse Covid de l’administration Biden, David Kessler, a déclaré que les Américains devraient s’attendre à recevoir des injections de rappel pour se protéger contre les variantes du coronavirus. Il a déclaré aux législateurs américains que les vaccins actuellement autorisés sont très protecteurs, mais a noté que de nouvelles variantes pourraient «remettre en cause» l’efficacité des vaccins.

« Nous ne savons pas tout pour le moment », a-t-il déclaré au sous-comité spécial de la Chambre sur la crise du coronavirus.

«Nous étudions la durabilité de la réponse anticorps», a-t-il déclaré. « Cela semble fort, mais il y a un certain déclin de cela, et sans aucun doute le défi des variantes … ils font travailler ces vaccins plus dur. Je pense donc qu’à des fins de planification, à des fins de planification uniquement, je pense que nous devrions nous attendre à ce que nous devions renforcer. »

Le PDG de Moderna, Stephane Bancel, a déclaré mercredi à CNBC que la société espérait avoir une injection de rappel pour son vaccin à deux doses disponible à l’automne.