L’administration Cuomo a remanié le rapport du ministère de la Santé sur les maisons de retraite pour dissimuler le nombre de décès dus au COVID-19

ALBANY, NY – Les rapports de l’administration Cuomo sur les décès dus au COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers ont suscité une autre série de critiques jeudi soir après avoir révélé que le nombre total de décès avait été retiré d’un rapport d’État en juillet dernier.

Le rapport publié par le ministère de la Santé l’été dernier avait longtemps été critiqué pour ne pas avoir inclus le nombre de décès dans les foyers de soins survenus dans les hôpitaux, entraînant un sous-dénombrement drastique.

Maintenant, la raison est plus claire: l’administration Cuomo a fait pression sur le département de la santé pour qu’il n’inclue pas le décompte complet des décès attribués aux maisons de soins infirmiers dans le rapport, selon le New York Times et le Wall Street Journal.

Au lieu de cela, le rapport indiquait que plus de 6 200 résidents des maisons de soins infirmiers étaient décédés, au lieu de près de 10 000 à l’époque qui étaient des résidents des maisons et sont décédés là-bas ou à l’hôpital.

Le nombre inférieur a permis au gouverneur Andrew Cuomo de vanter de manière plus affirmative la réponse de l’État à la pandémie, qui a tué plus de 48 000 New-Yorkais. Il a écrit un livre en octobre pour améliorer son image de la réduction du nombre de morts et des cas dans l’État grâce à l’action du gouvernement.

Au total, environ 15 000 décès sont attribuables aux maisons de retraite ou autres établissements de soins de longue durée, ce qui, par habitant, est en fait légèrement inférieur à la moyenne nationale par rapport à l’ensemble des décès par État.

Que s’est-il passé avec le comptage des décès dans les foyers de soins COVID-19?

Le bureau de Cuomo a entièrement rendu compte du nombre total de décès à New York, mais pendant des mois, il n’a pas inclus tous ceux qui vivaient dans des maisons de retraite et sont décédés dans des hôpitaux en raison de décès dans des maisons de retraite.

Le bureau de Cuomo a déclaré jeudi soir qu’il n’incluait pas toutes les maisons de soins infirmiers du COVID-19 dans le rapport de juillet, car il n’était pas sûr que les données soient exactes.

C’était une position que l’administration a occupée pendant des mois en tant que législateurs, médias et groupes de défense cherchaient les informations nécessaires pour comprendre l’ampleur du bilan de la pandémie sur la population la plus vulnérable et réagissaient aux épidémies de virus.

«Alors que les premières versions du rapport incluaient les décès hors établissement, le groupe de travail COVID n’était pas convaincu que les données avaient été vérifiées par rapport aux données hospitalières et le rapport final n’utilisait donc que les données relatives aux décès en établissement, qui ont été divulguées dans le rapport». Gary Holmes, porte-parole du département de la santé de l’État, a déclaré dans un communiqué.

Andrew Cuomo montait haut dans COVID.Maintenant, il fait face à un scandale de sa propre fabrication.

L’explication de l’État n’a guère apaisé la dernière fureur sur la gestion par l’État des décès dans les maisons de soins infirmiers – à la fois avec le sous-dénombrement et une ordonnance du 25 mars qui a permis aux personnes atteintes de COVID dans les hôpitaux de retourner dans des maisons de soins infirmiers.

Cela a conduit à une nouvelle série d’appels à Cuomo à démissionner ou aux législateurs à aller de l’avant avec la destitution, le gouverneur démocrate étant également impliqué dans un scandale suite à des accusations de harcèlement sexuel de deux anciennes assistantes.

«C’est criminel», a écrit sur Twitter l’assemblyman Ron Kim, D-Queens, un des principaux critiques de l’administration Cuomo sur les maisons de retraite.

«Les principaux conseillers du gouvernement ont poussé les responsables de la santé de l’État à retirer un rapport public des données indiquant plus de décès dans les maisons de retraite. Les changements apportés par les collaborateurs de Cuomo au rapport révèlent qu’ils avaient une comptabilité plus complète des décès de NH dès l’été 2020.

Publication des données sur les maisons de soins infirmiers

Ce n’est que lorsqu’un rapport du 28 janvier du procureur général Letitia James a frappé l’administration Cuomo pour le sous-dénombrement que le ministère de la Santé a publié le nombre total de décès dans les maisons de soins infirmiers.

Ils ont fourni le nombre, environ 13 000 décès, dans les heures suivant le rapport de James.

Cuomo a également admis depuis qu’il aurait dû être plus ouvert avec les données.

Le New York Times a rapporté que la décision de limiter la comptabilité publique complète des décès dans les maisons de soins infirmiers avait commencé avant que le ministère de la Justice ne s’implique. Il décrit une bataille entre les assistants de Cuomo et le département de la santé, citant des documents et des sources anonymes.

Comment les scandales des maisons de retraite de Cuomo, harcèlement sexuel démêlé

Le Times a rapporté qu’un graphique montrant le nombre réel de décès dans les maisons de soins infirmiers avait été initialement inclus dans le rapport, mais avait été retiré de la version finale par DeRosa et l’aide principale Linda Lacewell.

Beth Garvey, l’avocat spécial de Cuomo, a réfuté les rapports jeudi soir, « Les données hors établissement ont été omises après que le DOH n’a pas pu confirmer qu’elles avaient été correctement vérifiées. »

Et elle a déclaré que les chiffres ne changeaient pas la conclusion du rapport selon laquelle l’ordonnance du 25 mars n’était « pas un facteur d’infections ou de décès dans les maisons de retraite ».

Le rapport soutenait que le COVID était entré dans les maisons principalement par le biais du personnel et des visiteurs qui l’avaient amené sans le savoir au cours des premiers mois de la pandémie.

Suivez Joseph Spector sur Twitter: @GannettAlbany