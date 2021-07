L’administration Biden voit le plus grand nombre d’immigrants illégaux tenter de traverser la frontière sud des États-Unis depuis 20 ans – RT USA News

Près de 190 000 personnes ont tenté d’entrer illégalement aux États-Unis depuis leur frontière sud avec le Mexique en juin – le nombre le plus élevé en plus de 20 ans, et jusqu’à dix fois le total enregistré pendant quelques mois sous Trump.

Selon les données de l’US Customs and Border Protection, en juin, 188 829 immigrants illégaux ont tenté de traverser la frontière. Le plus grand nombre de tentatives en 21 ans, les statistiques de juin dépassaient également 8 000 personnes de plus qu’en mai, près de 10 000 de plus qu’avril et plus de 80 000 de plus qu’en février.

Les statistiques montrent que le nombre de tentatives illégales de franchissement des frontières a considérablement augmenté après l’investiture du président Joe Biden. 101 095 tentatives ont été faites en février contre 78 442 en janvier, lorsque Biden a repris la Maison Blanche au président Donald Trump – qui était notoirement dur dans sa politique en matière d’immigration illégale.

Le nombre de franchissements illégaux des frontières est désormais jusqu’à dix fois plus élevé que pendant la présidence de Trump, où le nombre de tentatives de franchissement n’était que de 17 106 en avril 2020.





Biden a adopté un ton différent de Trump dans sa politique frontalière, choisissant d’arrêter la construction d’un mur frontalier sud et soutenant un projet de loi – qui a été adopté par la Chambre en mars – qui donne aux immigrants illégaux dans le pays une voie vers la citoyenneté. L’un des premiers actes de Biden au pouvoir a été de mettre fin à « l’urgence nationale concernant la frontière sud des États-Unis » de Trump.

Cependant, l’augmentation des tentatives de franchissement des frontières sous l’administration Biden a apparemment contraint le président à changer sa position sur l’immigration.

« Je peux dire très clairement : ne venez pas », Biden a déclaré aux immigrants illégaux après avoir été touché par une énorme augmentation de 72 000 passages frontaliers en mars. L’appel n’a pas semblé avoir d’impact considérable sur le nombre, qui a continué d’augmenter de mois en mois.





