L’administration Biden veut utiliser des chercheurs tiers sur «  l’extrémisme  » pour espionner les Américains – Médias – RT USA News

Le département de la sécurité intérieure n’a pas le pouvoir d’espionner les dissidents de droite, mais l’administration Biden aurait trouvé une solution de contournement: utiliser des chercheurs tiers pour espionner les soi-disant «terroristes nationaux».

Au lendemain de l’émeute pro-Trump sur Capitol Hill en janvier, l’administration Biden, avec le soutien de médias sympathiques et d’experts, a concentré les pouvoirs de collecte de renseignements de l’État vers l’intérieur.

Biden a ajouté des membres à une équipe d’extrémisme national au Conseil de sécurité nationale, a déclaré le Département de la sécurité intérieure (DHS) «Extrémistes» une «Domaine de priorité nationale», le FBI a appelé à une surveillance intérieure élargie, et un haut fonctionnaire du ministère de la Justice a demandé la semaine dernière au Congrès de nouveaux pouvoirs pour poursuivre les soi-disant «Extrémistes». Dans tous les cas, les mêmes cibles sont identifiées: des dissidents de droite – y compris des milices comme les Oath Keepers et les Proud Boys – qui ont pris part à l’émeute du Capitole.





Aussi sur rt.com

Biden désigne le « terrorisme suprémaciste blanc » comme la menace la plus meurtrière pour l’Amérique, alors qu’il fait pression pour le contrôle des armes à feu et la réforme de la police







Un rapport de CNN lundi a donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la guerre à venir contre la dissidence nationale. Les agences de sécurité intérieure et de renseignement, plutôt que d’attendre de nouveaux pouvoirs et un financement accru, envisagent d’externaliser certains travaux de surveillance à des groupes de recherche et des ONG.

Le DHS est limité dans la manière dont il mène la surveillance, explique le rapport. Il ne peut, par exemple, se faire passer pour des membres de la droite sur les forums et les forums de discussion. Cependant, une panoplie de chercheurs, de journalistes et d’organisations à but non lucratif le font depuis des années. Selon des responsables du DHS qui se sont entretenus avec CNN, l’agence souhaite utiliser des sociétés de recherche pour collecter les données qu’il lui est interdit de collecter. Le FBI et le Conseil national de sécurité auraient coordonné cet effort, a ajouté une source.

On ne sait pas qui pourraient être ces entreprises. Cependant, certains des plus grands noms de la région incluent des groupes dits anti-haine comme le Southern Poverty Law Center et Anti-Defamation League, et des cabinets de vérification des faits comme Bellingcat. Ces trois organisations et d’autres ont été accusées de parti pris pro-libéral et pro-démocrate, et ont été largement critiquées.

ADL, SPLC, Bellingcat, Atlantic Council, Antifa, etc. tous pour obtenir de beaux et gros contrats gouvernementaux pour vous espionner les Américains en ligne. https://t.co/ljnEhL44zZ – Criminel de guerre des Balkans 6’3 « (libération conditionnelle) (@Progrockfarmer) 3 mai 2021

Depuis 4 ans et plus, hystérique #La résistance des médias de propagande tels que CNN ont crié à un meurtre sanglant à propos de menaces présumées et imaginaires contre les normes par Trump. Maintenant, ils mentionnent calmement le projet de Biden de contourner les lois contre SPYING ON AMERICANS en engageant des entreprises privées pour le faire. https://t.co/z2WeCXrkvu – Mollie (@MZHemingway) 3 mai 2021

The Atlantic Council, un groupe de réflexion soutenu par l’industrie de l’armement qui aide déjà Facebook à se battre «Désinformation et ingérence étrangère», est pleinement à bord. Décrivant les partisans de Trump qui sont entrés au Capitole en janvier comme «Extrémistes violents», Tom Warrick, membre du Conseil de l’Atlantique, a déclaré à CNN qu’il s’attendrait à ce que le DHS «déterminer si les entrepreneurs peuvent les aider à comprendre les intrigues et les tendances » émergeant en ligne.

Encore «Parcelles et tendances» sont des termes vagues, et les établir impliquerait de surveiller de vraies personnes. Une source a déclaré à CNN que le DHS et le FBI utiliseraient probablement les données générales pour «Identifier les terroristes nationaux potentiels», et selon les propres mots de CNN, «Se concentrer sur des individus spécifiques.»

Les agences fédérales entreraient dans une zone grise juridique. De nombreuses personnes espionnées ne seraient coupables d’aucun crime, et leur activité en ligne pourrait ne pas répondre au niveau de preuve que le FBI devrait démontrer pour obtenir un mandat de surveillance.

Les organisations tierces contourneraient cet obstacle gênant. En outre, ces organisations ne sont pas contraintes par un engagement institutionnel d’impartialité et pourraient se livrer au genre d’espionnage à motivation politique que le FBI est, du moins en théorie, interdit de faire.





Aussi sur rt.com

L’ancien président Bush, l’homme qui a mené des guerres brutales sans fin, affirme que l’émeute au Capitole l’a laissé « dégoûté »







Outre les implications pour la vie privée, les définitions de « extrémiste » ou alors «Terroriste domestique» rester vague. Alors que certains des émeutiers du Capitole se sont battus avec des policiers, beaucoup sont simplement entrés dans le bâtiment et ont flâné, et n’ont été accusés que d’intrusion et de perturbation d’une session du Congrès. Certains membres des Proud Boys et Oath Keepers ont été accusés de «Aide et encouragement», bien que les actes d’accusation contre eux ne précisent même pas qui ils ont aidé ou comment.

Personne n’a été tué en conséquence directe des actions des émeutiers, et le terrorisme domestique n’est pas encore une accusation criminelle. Néanmoins, les procureurs fédéraux ont utilisé le terme pour renforcer leurs cas contre certains des émeutiers.

La collaboration prévue entre le gouvernement fédéral et les chercheurs tiers sera presque certainement combattue par les conservateurs et les défenseurs de la vie privée, mais ceux qui sont impliqués sont apparemment désireux d’aller de l’avant quelles que soient les conséquences juridiques.

«Que faites-vous de l’idéologie qui mène à la violence?» a déclaré une source de renseignement anonyme à CNN. «Devez-vous attendre que cela mène à la violence?»

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!