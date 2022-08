L’administration Biden veut plus d’agriculteurs non blancs – News 24

Washington a annoncé un financement supplémentaire de 550 millions de dollars pour stimuler une plus grande diversité dans les industries agricoles

L’administration du président Joe Biden distribue 550 millions de dollars pour des programmes visant à aider les agriculteurs pauvres et à accroître la diversité raciale dans les carrières agricoles, ajoutant à son précédent “équité” dépenses des producteurs de denrées alimentaires.

Le département américain de l’Agriculture (USDA) a annoncé mercredi un nouveau financement, affirmant qu’il visait à aider “mal desservi” producteurs accèdent à la terre, au capital et aux marchés et se forment “la prochaine génération diversifiée de professionnels de l’agriculture.” Les objectifs de frénésie de dépenses “fermiers de couleur” c’est-à-dire ceux qui ont des couleurs de peau autres que le blanc.

L’annonce fait suite à un effort raté de l’administration Biden pour accorder une remise de dette aux seuls agriculteurs non blancs par le biais d’un projet de loi d’allégement Covid-19 de mars 2021. Un juge fédéral a statué en juin 2021 que l’allégement de la dette fondé sur la race était anticonstitutionnellement discriminatoire.















Un projet de loi sur les impôts et les dépenses de 739 milliards de dollars que le Parti démocrate de Biden a fait adopter au Congrès plus tôt ce mois-ci a permis à l’USDA de prendre une autre fissure dans sa poussée de diversité, cette fois en utilisant un langage plus large concernant l’éligibilité pour éviter les contestations judiciaires. Le paquet de dépenses annoncé mercredi fait partie de l’effort. L’USDA prévoit également d’offrir un nouveau programme d’allégement de la dette pour « économiquement en difficulté » les agriculteurs – pas seulement ceux qui ne sont pas blancs – de préférence d’ici octobre, lorsqu’un moratoire lié à Covid sur les saisies agricoles devrait prendre fin.

Pour l’instant, l’USDA a déclaré qu’il fournirait 300 millions de dollars pour des projets visant à aider les producteurs agricoles en difficulté, y compris ceux qui sont pauvres, les anciens combattants ou les “fermiers de couleur”. Bien que les agriculteurs blancs ne soient techniquement pas exclus des programmes, l’agence a déclaré qu’elle visait à aider “mal desservi” groupes qui ont été victimes de discrimination dans le passé.

L’USDA affecte également 250 millions de dollars pour créer des opportunités de développement de carrière à “institutions au service des minorités”. Collèges historiquement noirs, institutions amérindiennes et “institutions certifiées au service des hispaniques” seront éligibles pour demander des subventions dans le cadre du programme. Bon nombre des étudiants qui participeront se retrouveront avec des emplois au gouvernement fédéral.















Les nouveaux plans de dépenses sont “la dernière d’une série d’annonces créant un élan autour de l’engagement historique de l’USDA à éradiquer des générations de racisme systémique, à centrer l’équité dans la prise de décision et l’élaboration des politiques”, et favoriser une « une main-d’œuvre diversifiée, moderne et inclusive », dit l’agence.

Tout le monde n’est pas content que l’agence ait été forcée d’élargir l’éligibilité à ses subventions. Commentant les modifications apportées au programme d’allégement de la dette, l’agriculteur de Virginie John Boyd Jr., président de la Black Farmers Association, a déclaré à CNN la semaine dernière que le programme serait moins équitable que ce qui était prévu auparavant. “Maintenant, ils utilisent un langage très large qui inclut les fermiers blancs et d’autres formes de discrimination, y compris l’âge”, il a dit. “Au lieu de mettre en place ce que nous avions déjà, nous sommes maintenant en concurrence avec d’autres.”