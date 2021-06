L’administration Biden va dépenser 3,2 milliards de dollars en pilules antivirales pour Covid

Les États-Unis investissent 3,2 milliards de dollars pour faire avancer le développement de pilules antivirales pour traiter le Covid-19 et d’autres virus à potentiel pandémique, a annoncé jeudi l’administration Biden.

Le nouveau programme – appelé programme antiviral pour les pandémies – est un « effort pangouvernemental » qui accélérera les essais cliniques de médicaments candidats prometteurs et développera des traitements de nouvelle génération pour Covid et d’autres virus qui pourraient provoquer de futures pandémies, Maison Blanche a déclaré le conseiller médical en chef le Dr Anthony Fauci lors d’une conférence de presse.

Dans le cadre du plan, les National Institutes of Health « évalueront, prioriseront et feront progresser » les candidats antiviraux pour les essais cliniques de phase deux et « guideront les candidats le long des voies de développement », selon une annonce séparée de l’administration.

Les vaccins restent « la pièce maîtresse » de l’arsenal américain contre Covid, qui est également directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing à la Maison Blanche sur la pandémie de coronavirus. « Les antiviraux peuvent et sont un complément important aux vaccins existants, en particulier pour les personnes atteintes de certaines conditions qui pourraient les exposer à un plus grand risque » ou sont immunodéprimées, a-t-il ajouté.

Alors que les vaccins ont été très efficaces pour réduire les infections aux États-Unis, les responsables affirment que le pays a encore besoin de plus de traitements pour les personnes infectées par le virus et pour celles dont le système immunitaire ne répond pas bien aux vaccins.

Un certain nombre de traitements contre le Covid sont en cours de développement et pourraient être distribués aux États-Unis d’ici la fin de l’année. Pfizer, par exemple, a lancé en mars un essai clinique à un stade précoce testant un médicament oral expérimental pour traiter Covid au premier signe de maladie.

Le médicament fait partie d’une classe de médicaments appelés inhibiteurs de protéase et agit en inhibant une enzyme dont le virus a besoin pour se répliquer dans les cellules humaines. Les inhibiteurs de protéase sont utilisés pour traiter d’autres agents pathogènes viraux tels que le VIH et l’hépatite C.

Le plan de l’administration Biden prévoit plus de 300 millions de dollars pour la recherche et le soutien en laboratoire, près d’un milliard de dollars pour l’évaluation préclinique et clinique et près de 700 millions de dollars pour le développement et la fabrication par le biais du NIAID et de la Biomedical Advanced Research and Development Authority.