L’administration Biden va de l’avant avec un plan visant à étendre les doses de vaccin contre la variole du singe

L’administration Biden se prépare à aller de l’avant avec un plan visant à étirer l’offre limitée de doses de vaccin contre la variole du singe qui permettrait aux fournisseurs d’en utiliser un cinquième par injection, ont déclaré deux personnes familières avec les plans.

L’administration Biden devrait annoncer une nouvelle déclaration d’urgence dès mardi après-midi qui permettrait aux prestataires d’injecter un cinquième de la dose actuellement autorisée dans la peau, plutôt qu’une dose complète dans la graisse sous-jacente. Cette décision a été rapportée pour la première fois par le New York Times.

Cette décision intervient moins d’une semaine après que l’administration Biden a déclaré la variole du singe une urgence de santé publique, ce qui donne à la Food and Drug Administration américaine et à d’autres agences gouvernementales de santé plus de flexibilité pour lutter contre la propagation du virus.

Le commissaire de la FDA, le Dr Robert Califf, a déclaré la semaine dernière que la FDA envisageait un plan pour étendre les doses.

“Nous envisageons une approche pour les doses actuelles de Jynneos qui permettrait aux prestataires de soins de santé d’utiliser un flacon à dose unique existant du vaccin pour administrer un total de jusqu’à cinq doses distinctes”, a déclaré Califf jeudi.

Lundi, le gouvernement américain a expédié 617 693 doses du vaccin Jynneos monkeypox aux États et aux juridictions. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont estimé qu’au moins 1,5 million de personnes aux États-Unis sont éligibles à la vaccination contre la variole du singe.

Une nouvelle méthode pourrait étendre l’approvisionnement en vaccins

Le vaccin Jynneos monkeypox est actuellement administré en deux doses par voie sous-cutanée, ce qui signifie qu’il est administré sous la peau. Mais avec une vaccination intradermique, “en gros, vous restez dans la peau, vous ne traversez pas la peau”, a déclaré le Dr Daniel Griffin, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Columbia.

L’utilisation d’une dose plus faible avec injection intradermique a été effectuée avec des vaccins contre la grippe et la rage, a précédemment déclaré l’épidémiologiste Dr Jay Varma à CNN.

“La peau a des cellules spéciales qui sont très efficaces pour aider un vaccin à stimuler le système immunitaire du corps”, a-t-il écrit.

Ces cellules, appelées cellules dendritiques, sont mieux à même de produire une réponse immunitaire, a déclaré Griffin.

“Ils vivent dans la peau et ils sont meilleurs pour enseigner au système immunitaire à quoi ils doivent répondre”, a-t-il déclaré.

“Si vous êtes capable d’administrer le vaccin contre la variole du singe par voie intradermique, vous pouvez donner une dose plus faible. … Ils auraient juste besoin d’avoir une sorte de démonstration que vous obtenez la même réponse immunitaire”, a-t-il déclaré.

