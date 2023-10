L’administration Biden va construire de nouvelles barrières aux frontières, invoquant les besoins de sécurité

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden a annoncé jeudi qu’elle contournerait pour la première fois les lois sur l’environnement et la conservation pour accélérer la construction de barrières le long de la frontière sud, citant un besoin « aigu et immédiat » d’arrêter le nombre croissant de migrants traversant illégalement la vallée du Rio Grande, au sud. Texas. L’annonce, publiée dans le Federal Register, équivaut à un changement partiel pour le président Biden, qui a interrompu la construction du mur frontalier lors de son entrée en fonction, en guise de réprimande au projet favori de son prédécesseur.

Interrogé jeudi par des journalistes à la Maison Blanche sur les projets de son administration, le président a déclaré qu’il ne pensait pas que les barrières étaient efficaces, mais que la construction devait avancer parce que le Congrès avait affecté l’argent.

L’avis du registre fédéral publié jeudi par le Département de la Sécurité intérieure Sec. Alejandro Mayorkas affirme que l’administration est confrontée à une augmentation écrasante des entrées illégales aux frontières, nécessitant de nouvelles barrières dont la construction ne peut être retardée par les lois environnementales américaines et d’autres garanties.

L’administration renoncera à plus de deux douzaines de lois, dont la Clean Air Act, la Endangered Species Act et la National Historic Preservation Act, indique l’avis.

« Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis afin d’empêcher les entrées illégales », indique la note de Mayorkas. Il décrit des plans pour de nouveaux segments de clôtures sur 10 sites de la vallée du Rio Grande, où des agents américains ont procédé à près de 245 000 arrestations aux frontières au cours de l’exercice 2023 qui s’est terminé le 30 septembre.

La « pause » de Biden dans la construction en janvier 2021 a laissé la barrière des 11 milliards de dollars – l’un des projets d’infrastructure fédéraux les plus coûteux de l’histoire des États-Unis – avec des dizaines de brèches inachevées et des piles de bornes en acier inutilisées qui traînent dans le désert.

Trump a ajouté plus de 450 milles de nouvelles barrières au cours de son mandat. Les législateurs républicains tentent depuis lors de forcer l’administration à reprendre la construction des quelque 250 milles supplémentaires de barrières prévues dans le plan Trump.

L’ordre de Biden, le jour de l’investiture, d’arrêter la construction de la barrière a permis des exceptions pour « éviter les dangers physiques immédiats ». Mayorkas a ensuite autorisé les équipes à combler certaines brèches inachevées en utilisant des fonds précédemment autorisés par le Congrès, citant des préoccupations telles que la sécurité du site, la prévention de l’érosion et la nécessité de consolider l’intégrité structurelle des barrières.

Les responsables des douanes et de la protection des frontières américaines semblent avoir une vision plus large de l’exception de sécurité, affirmant que la protection des agents américains, des migrants et des communautés frontalières entre dans le cadre de l’ordonnance de Biden de janvier 2021. Les responsables du CBP ont déclaré qu’ils veilleraient à atténuer les impacts des nouvelles barrières.

« Le CBP reste déterminé à protéger les ressources culturelles et naturelles du pays et mettra en œuvre des pratiques environnementales saines dans le cadre du projet couvert par cette dérogation », a déclaré la porte-parole du CBP, Erin Waters, dans un communiqué.

Le mois dernier, les agents de la patrouille frontalière ont procédé à près de 219 000 arrestations le long de la frontière sud, le décompte mensuel le plus élevé en 2023, selon les données préliminaires du CBP obtenues par The Post. La vallée du Rio Grande était le deuxième secteur le plus fréquenté du CBP en septembre, après le secteur de Tucson, dans le sud de l’Arizona, selon les données.

Les défenseurs de la faune qui ont applaudi le gel des constructions de Biden en 2021 ont déclaré qu’ils étaient consternés de voir son administration ajouter davantage de kilomètres de bornes en acier de 30 pieds de haut. La clôture bloque les routes migratoires des plus gros mammifères.

« Il est décourageant de voir le président Biden s’abaisser à ce niveau, abandonnant les lois environnementales fondamentales de notre pays pour construire des murs frontaliers inefficaces tuant la faune », a déclaré Laiken Jordahl, défenseur de la conservation du Sud-Ouest au Centre pour la diversité biologique, dans un communiqué.

La zone où les nouveaux segments seront ajoutés, le comté de Starr, « abrite certains des habitats les plus spectaculaires et les plus importants sur le plan biologique du Texas et maintenant les bulldozers se préparent à le traverser », a déclaré Jordahl. « C’est un terrible retour en arrière pour les régions frontalières. »