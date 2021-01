WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a suspendu lundi certaines des sanctions contre le terrorisme que l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a imposées aux rebelles houthis du Yémen au cours de ses derniers jours au pouvoir.

Le département du Trésor a déclaré qu’il exempterait certaines transactions impliquant les Houthis des sanctions résultant de la désignation par Pompeo du groupe comme «organisation terroriste étrangère» le 10 janvier. L’exemption expirera le 26 février, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Trésor. Assets Control annonce une licence générale pour les transactions impliquant des entités détenues par les Houthis soutenus par l’Iran.

Les sanctions imposées par Pompeo avaient pris effet le 19 janvier, juste un jour avant l’investiture du président Joe Biden, et avaient été vivement critiquées par les Nations Unies et les organisations de secours. Les critiques ont déclaré que les sanctions aggraveraient ce qui est déjà l’une des pires crises humanitaires au monde en interdisant les livraisons d’aide aux civils dans ce pays déchiré par la guerre.

La licence du Trésor n’inverse pas les désignations de Pompeo et ne s’applique pas aux membres spécifiques du groupe Houthi qui ont été autrement sanctionnés.

La désignation de l’administration Trump avait semé la confusion dans les agences d’aide et les avertissements de l’ONU, ainsi que des hauts républicains, selon lesquels cela pourrait avoir un impact dévastateur sur une nation ravagée par le conflit et confrontée au risque de famine.

Plusieurs groupes humanitaires avaient plaidé pour que Biden annule immédiatement la désignation, le responsable de la politique humanitaire d’Oxfam America, Scott Paul, disant: «Des vies sont en jeu.»

Les rebelles houthis soutenus par l’Iran dirigent la capitale et le nord du Yémen, où vit la majorité de la population, obligeant les groupes humanitaires internationaux à travailler avec eux. Les agences dépendent des Houthis pour apporter leur aide, et elles versent des salaires aux Houthis pour ce faire.

Six années de guerre entre une coalition arabe soutenue par les États-Unis et les rebelles houthis ont été catastrophiques pour le Yémen, tuant plus de 112 000 personnes et réduisant les infrastructures des routes et des hôpitaux aux réseaux d’eau et d’électricité en ruines. Cela a commencé avec la prise de contrôle du nord par les Houthis en 2014, qui a déclenché une campagne aérienne destructrice de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, visant à restaurer le gouvernement internationalement reconnu.

La plupart des 30 millions d’habitants du Yémen dépendent de l’aide internationale pour survivre. Selon l’ONU, 13,5 millions de Yéménites sont déjà confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, un chiffre qui pourrait atteindre 16 millions d’ici juin.

La décision de désigner les États-Unis faisait partie des efforts plus larges de l’administration Trump pour isoler et paralyser l’Iran. Il a également montré son soutien à un proche allié américain, l’Arabie saoudite, qui dirige la coalition anti-Houthi dans la guerre. L’Arabie saoudite a préconisé la désignation de terrorisme, espérant que cela ferait pression sur les rebelles pour qu’ils concluent un accord de paix. Les cycles passés de pourparlers de paix et d’accords de cessez-le-feu ont échoué.