WASHINGTON – Le chef par intérim de l’Agence américaine pour les médias mondiaux a limogé les dirigeants de plusieurs organes de presse financés par le gouvernement fédéral dans le cadre des efforts considérables de l’administration Biden pour effacer l’agence des alliés de l’ancien président Donald Trump.

Le chef par intérim, Kelu Chao, a limogé vendredi soir les dirigeants de Radio Free Europe / Radio Liberty, de Radio Free Asia et du Middle East Broadcasting Network, selon deux personnes proches du dossier.

Ils avaient été nommés en décembre par le directeur général de l’agence à l’époque, Michael Pack, un allié de l’ancien assistant de Trump, Steve Bannon, dans le cadre d’un effort plus large visant à éliminer ce qu’il croyait être un parti pris partisan des médias. De nombreux employés actuels et anciens de l’agence avaient accusé Pack d’essayer d’en faire un porte-parole de l’administration Trump.

Un porte-parole de l’Agence américaine pour les médias mondiaux a refusé de commenter.

Les licenciements, rapportés précédemment par NPR et Politico, sont les derniers d’une série de changements à l’Agence américaine pour les médias mondiaux et aux organes de presse financés par le gouvernement fédéral qu’elle supervise, sous l’administration Biden.

Jeudi, le directeur de Voice of America et son adjoint ont été démis de leurs fonctions, et le chef du bureau de Cuba Broadcasting a également démissionné. Un jour avant cela, Pack a démissionné à la demande de l’administration Biden.

Ted Lipien, qui dirigeait Radio Free Europe / Radio Liberty, était autrefois un haut fonctionnaire de VOA et est devenu un critique acerbe de l’agence médiatique. Stephen Yates, qui dirigeait Radio Free Asia, était auparavant président du Parti républicain de l’Idaho et a également été conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’ancien vice-président Dick Cheney. Victoria Coates, qui dirigeait le Middle East Broadcasting Network, était conseillère adjointe à la sécurité nationale dans l’administration Trump.

On s’attendait à ce que le président Joe Biden apporte des changements importants à l’agence de presse. Dans les derniers jours de l’administration Trump, Voice of America a été critiqué pour avoir réaffecté un correspondant de la Maison Blanche qui avait tenté de poser une question à l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo lors d’un événement organisé au siège du média à Washington.

Après la démission de Pack, l’administration Biden a rapidement installé Chao, un employé de longue date chez Voice of America, pour le remplacer. Yolanda Lopez, qui était directrice du centre d’information de la VOA, a également été nommée directrice par intérim de Voice of America et a succédé à Robert Reilly, qui avait été nommé par Pack.

Le mandat de Pack à l’Agence américaine pour les médias mondiaux a été marqué par un bouleversement important. Après avoir pris la relève, il a licencié les directeurs généraux de quatre organes de presse relevant de sa compétence, ainsi que leur conseil d’administration.

Il a également été accusé d’avoir purgé le personnel critique de son leadership, affamé les organisations relevant de sa compétence du financement de base et tenté de refuser l’approbation de visa pour au moins 76 journalistes étrangers à Voice of America parce qu’il les considérait comme un risque pour la sécurité.

Lors d’une audience de la commission des affaires étrangères de la Chambre en septembre, les législateurs des deux parties ont accusé Pack de saper la mission de l’agence, qui comprend la lutte contre la désinformation dans des pays comme la Russie, la Chine, Hong Kong, la Corée du Nord, l’Iran et la Biélorussie. Pack a ignoré une assignation à comparaître du Congrès pour assister à l’audience.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

© 2021 The New York Times Company