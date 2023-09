L’administration Biden suivra les décès de civils dus aux armes fournies par les États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden a mis en place un nouveau système pour répondre aux incidents dans lesquels des forces étrangères sont soupçonnées d’utiliser des armes de fabrication américaine pour blesser ou tuer des civils, une initiative unique en son genre dans un effort continu visant à minimiser le bilan humain des États-Unis. exportations d’armes et opérations militaires dans le monde entier. Dans un télégramme du 23 août adressé à toutes les ambassades et consulats étrangers, le Département d’État a annoncé que de nouvelles directives sur la réponse aux incidents liés aux dommages civils (CHIRG), dans le cadre desquelles les responsables enquêteront sur les rapports faisant état de dommages causés aux civils par les gouvernements partenaires soupçonnés d’utiliser armes américaines et recommander des actions pouvant inclure la suspension des ventes d’armes.

Le processus, qui représente le premier système formel de contrôle et potentiellement pénalisant des abus signalés impliquant des forces étrangères et des armes d’origine américaine, surviennent alors que les États-Unis cherchent à tourner la page

incidents de dommages collatéraux civils au cours de deux décennies d’opérations contre-insurrectionnelles menées par les États-Unis et leurs partenaires.

Cela reflète une évolution initiative au ministère de la Défense prévenir et enquêter sur les décès de civils causés par les forces américaines, dans le but d’éviter des incidents tels que la frappe aérienne de 2017 qui a tué involontairement plus de 100 civils en Irak et l’attentat à la bombe de 2021 qui a ciblé par erreur un employé d’une organisation caritative basée aux États-Unis en Afghanistan.

La nouvelle initiative, qui sera dirigée par le Département d’État mais impliquera du personnel du Pentagone, de la communauté du renseignement et d’autres agences, examinera les incidents présumés impliquant des armes fabriquées aux États-Unis et détenues par des gouvernements partenaires du monde entier. Le programme CHIRG n’a pas été signalé auparavant.

« Ce n’est pas seulement la bonne chose à faire d’un point de vue moral », a déclaré Mira Resnick, haut responsable du Bureau des affaires politico-militaires du Département d’État. « Il est plus efficace pour la sécurité nationale américaine que nos partenaires utilisent ces articles de manière responsable. »

Les ventes d’armes à l’étranger constituent un outil fiable pour influencer les nations étrangères et un moyen d’améliorer la capacité de ces pays à opérer aux côtés des États-Unis. Ils constituent également une aubaine pour l’industrie de défense américaine. Jusqu’à présent, en 2023, l’administration Biden a a notifié au Congrès des projets de ventes militaires à l’étranger de 81 milliards de dollarsselon le Forum sur le commerce des armes, qui suit les ventes d’armes.

Les armes américaines se sont parfois retrouvées entre les mains d’adversaires ou de marchands d’armes, ou ont été utilisées d’une manière qui a ensuite embarrassé ou indigné les responsables de Washington. Au Yémen, une coalition dirigée par l’Arabie saoudite a utilisé des bombes américaines lors de frappes meurtrières contre des cibles civiles, entraînant la suspension de certaines ventes d’armes à Riyad.

Les partisans ont salué la nouvelle initiative, mais ont déclaré qu’elle devait être soutenue par des ressources et une volonté de riposter contre les partenaires étrangers.

« Les États-Unis ont clairement intérêt à savoir quel préjudice leurs ventes d’armes et leur aide à la sécurité causent aux civils », a déclaré Nicole Widdersheim, directrice adjointe de Human Rights Watch à Washington. « Voyons si l’administration Biden met une volonté politique derrière cette bonne idée. »

Le président Biden s’est engagé à mettre les droits de l’homme et la démocratie au cœur de sa politique étrangère, mais les responsables affirment que les réalités géopolitiques exigent que les nations traitent leurs citoyens de manière inquiétante. Même si l’administration s’est appuyée sur certains partenaires problématiques, elle a approfondi ses liens avec d’autres pays sur des préoccupations telles que la réduction du prix mondial du pétrole, le confinement de l’Iran ou la courtisation des pays qui pourraient participer à sa coalition pour soutenir l’Ukraine.

Dans le cadre du nouveau système, les responsables examineront et tenteront de corroborer les allégations d’abus émanant des canaux diplomatiques et des services de renseignement, des Nations Unies, des médias ou des groupes de la société civile.

Dans son câble d’août, le Département d’État a chargé les ambassades américaines de surveiller et de signaler activement les incidents présumés de dommages causés à des civils impliquant des armes de fabrication américaine dans leurs pays.

Une fois la réclamation validée, les responsables recommanderont des actions aux chefs de département – ​​et, dans certains cas, au secrétaire d’État adjoint – qui pourraient choisir d’intensifier la formation ou l’éducation, de réduire les futures ventes d’armes ou d’autoriser une réponse diplomatique. Les mesures prises pourraient être influencées par la manière dont le gouvernement étranger a géré l’incident causant des dommages aux civils, ont indiqué des responsables.

Christopher Le Mon, un haut responsable du Bureau de la démocratie, des droits et du travail du Département d’État, a déclaré que les lignes directrices formalisaient les activités qui se déroulaient auparavant de manière ad hoc, créant un processus codifié qui « ne dépend pas de la charge de travail, de la bande passante ou volonté politique d’aller enquêter sur les incidents.

Les lignes directrices interviennent plusieurs mois après l’approbation par Biden d’un nouveau cadre pour les ventes d’armes conventionnelles qui, à la différence de l’administration Trump, cherche à élever les droits de l’homme comme un facteur déterminant avec quels pays Washington fera affaire.

Les responsables ont déclaré que les nouvelles procédures dirigées par le Département d’État cherchaient à combler les lacunes des garanties existantes. Contrairement aux règles connues sous le nom de « surveillance de l’utilisation finale », qui visent à protéger la technologie américaine et à garantir que les armes achetées ou reçues des États-Unis ne finissent pas entre les mains de l’ennemi, le nouveau système examinera explicitement leur utilisation opérationnelle par les gouvernements étrangers. .

Contrairement au système connu sous le nom de « Leahy vetting », qui contrôle les forces étrangères dans le but de garantir que les unités coupables de « violations graves » des droits de l’homme ne reçoivent pas de formation ou d’éducation financée par les États-Unis, les nouvelles règles prévoient l’examen d’incidents spécifiques. . Ils chercheront également à documenter les abus qui ne répondent pas à la norme des « violations graves ».

Annie Shiel, directrice américaine du plaidoyer au Center for Civilians in Conflict, a qualifié le nouveau système de « étape importante » dans la surveillance du moment et du lieu où les armes fabriquées aux États-Unis nuisent aux civils. « Bien entendu, son impact dépendra des détails de la mise en œuvre », a-t-elle déclaré.

Le programme démarre alors que les législateurs intensifient leurs appels à un contrôle plus approfondi des ventes d’armes américaines.

UN projet de loi présenté par le sénateur Robert Menendez (DN.J.)président de la commission sénatoriale des relations étrangères, et le représentant Gregory W. Meeks (DN.Y.), membre éminent de la commission des affaires étrangères de la Chambre, veilleraient à ce que les nouvelles procédures ne puissent pas être dissoutes par une future administration, ainsi que en établissant d’autres mesures pour donner la priorité aux préoccupations liées aux droits dans les ventes d’armes.

Menendez, dans une déclaration au Washington Post, a déclaré que les États-Unis étaient une « voix de premier plan » en matière de droits de l’homme depuis des décennies. « Il a en même temps été le leader mondial des ventes d’armes », a-t-il déclaré. « Les États-Unis ont donc la responsabilité de veiller à ce que leurs ventes d’armes n’achètent pas également le sang d’innocents par un usage malveillant. »

Les responsables ont déclaré que les résultats des enquêtes sur les abus présumés éclaireraient les décisions concernant les futures ventes d’armes. Mais on ne sait pas encore exactement combien de financement ou de personnel l’initiative obtiendra finalement, ni à quelle fréquence les dirigeants du Département d’État choisiront de suspendre ou d’arrêter les ventes aux pays dont les forces ont utilisé des armes américaines contre des civils lorsque de telles mesures sont recommandées.

« Ce n’est pas que chaque incident exige un arrêt immédiat de tous les transferts d’armes », a déclaré Le Mon. « Dans de nombreux cas, la meilleure façon d’atténuer les futurs incidents causant des dommages aux civils sera davantage d’engagement et non moins d’engagement. »