L’administration Biden a officiellement apporté mardi son soutien à une tentative de longue haleine des démocrates de faire de Washington, DC, le 51e État.

Le Congrès devrait « prévoir une transition rapide et ordonnée vers le statut d’État » pour les plus de 700 000 résidents de Washington qui ne disposent pas d’une représentation électorale complète à la Chambre et au Sénat, au Bureau de la gestion et du budget dit dans une déclaration de politique administrative.

Le soutien sans réserve de la Maison Blanche au statut d’État de DC est venu quelques jours avant que la Chambre ne vote sur un projet de loi qui mettrait le Commonwealth sur « à égalité avec les autres États. »

La législation, HR 51, devrait passer à la Chambre, mais risque de frapper des barrages routiers au Sénat, où 60 voix sont nécessaires pour surmonter l’obstruction systématique.

« Les habitants de la capitale de notre pays méritent d’être représentés au Congrès et de disposer d’une pleine autonomie locale », a déclaré Eleanor Holmes Norton, déléguée démocrate de Washington à la Chambre et parrain du projet de loi, dans un communiqué applaudissant l’OMB.

« Avec le vote à la Chambre de jeudi et le passage attendu, ainsi que le contrôle démocrate du Sénat et de la Maison Blanche, nous n’avons jamais été plus proches de la création d’un État », a-t-elle déclaré.

Le président Joe Biden officiellement a révélé sa position le mois dernier, lorsque l’attaché de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé qu’il « croit qu’ils méritent d’être représentés, c’est pourquoi il soutient la création d’un État de DC ».

Mais la déclaration de mardi du bureau du budget de la Maison Blanche étoffe les vues de l’administration et soutient spécifiquement la législation en attente de Norton.

« Pendant trop longtemps, les plus de 700 000 habitants de Washington, DC ont été privés d’une représentation complète au Congrès américain », a déclaré l’OMB.

« Cette taxation sans représentation et le déni de l’auto-gouvernance est un affront aux valeurs démocratiques sur lesquelles notre Nation a été fondée. HR 51 corrige ce tort en faisant de Washington, DC un État et en offrant à ses résidents une représentation complète, attendue depuis longtemps au Congrès, tout en le maintien d’un district fédéral qui continuera à servir de siège du gouvernement de notre nation », a déclaré le bureau.

Ce sont les dernières nouvelles. Veuillez revenir pour les mises à jour.