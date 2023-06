L’administration Biden sous le feu des critiques pour un accord nucléaire et d’otages avec l’Iran qui pourrait rapporter des milliards au régime

JERUSALEM – L’administration Biden fait face à d’intenses critiques pour sa volonté d’injecter 17 milliards de dollars dans les coffres du pire État parrain du terrorisme au monde – la République islamique d’Iran – afin de parvenir à un accord controversé visant à imposer des restrictions temporaires au nucléaire illicite de l’Iran. programme et obtenir la libération des otages américains.

« Lorsque Joe Biden a été élu, le programme nucléaire iranien était dans une boîte et son économie était dans une spirale descendante », a déclaré le sénateur Ted Cruz, R-Texas, à Fox News Digital. « Biden a fermé les yeux alors que l’ayatollah avançait régulièrement vers les armes nucléaires et que le régime reprenait les exportations de millions de barils de pétrole par jour.

« Pendant ce temps, l’Iran est devenu le premier soutien militaire de Poutine. Biden a déjà financé les deux camps de la guerre en Ukraine, et il serait donc épouvantable mais pas surprenant qu’il commence à envoyer ouvertement des milliards supplémentaires à l’ayatollah. »

La critique de Cruz de la politique iranienne de Biden fait suite à un rapport d’Iran International, une organisation de presse indépendante basée à Washington DC, selon laquelle un accord pourrait être imminent entre les États-Unis et Téhéran sur les sanctions.

En échange d’incitations économiques estimées à 17 milliards de dollars pour le régime des mollahs, les dirigeants iraniens libéreraient trois otages américains et geleraient certains aspects de leur travail présumé sur les armes nucléaires.

Selon le rapport d’Iran International, des fonds dans des banques irakiennes totalisant jusqu’à 10 milliards de dollars (ou plus) pourraient être acheminés vers l’Iran et seraient liés à des restrictions sur le programme atomique illégal de Téhéran. L’Irak achète de l’électricité et du gaz naturel à Téhéran, mais les sanctions américaines lui interdisent de transférer des paiements en dollars à l’Iran.

L’Irak n’est autorisé à transférer des fonds à l’Iran qu’en dinars irakiens. En raison des sanctions sévères imposées à l’Iran, Téhéran ne peut utiliser les dinars que pour acheter des marchandises à l’Irak. Téhéran considère ce système comme une balance commerciale et maintient qu’il existe une dette irakienne impayée.

L’ambassadeur d’Iran en Irak, Mohammad Kazem Al-Sadegh, a déclaré cette année à un média irakien que l’Irak devait à l’Iran 11 milliards de dollars pour ses importations de gaz et d’électricité.

La Corée du Sud a acheté pour 7 milliards de dollars de pétrole iranien avant l’imposition de sanctions énergétiques globales à l’Iran en 2019. L’argent est détenu par la Corée du Sud.

Interrogé sur le rapport d’Iran International et sur un nouvel accord avec le régime iranien, un porte-parole du département d’État n’a pas nié le rapport.

« Ne vous y trompez pas : les États-Unis d’Amérique protégeront et défendront leurs citoyens », a déclaré le porte-parole à Fox News Digital. « À cette fin, nous restons déterminés à garantir la liberté de tous les ressortissants américains qui continuent d’être détenus à tort à l’étranger, et nous travaillons sans relâche pour ramener tous les ressortissants détenus à tort chez eux. Nous ne nous arrêterons pas tant qu’ils ne retrouveront pas leurs proches. «

« Les États-Unis ne devraient jamais dépenser un sou en rançon pour payer les principaux États sponsors du terrorisme au monde », a déclaré l’ancien porte-parole du département d’État Morgan Ortagus, qui a servi sous l’administration Trump.

« Le secrétaire Pompeo et le président Trump ont ramené deux Américains de la prison iranienne sans payer un centime. Donner des milliards de dollars à l’Iran ne ferait qu’encourager davantage de prises d’otages et ferait souffrir davantage d’Américains et de leurs familles. Et alimenterait davantage le terrorisme iranien dans le monde. »

Le président Trump s’est retiré de l’accord sur le nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, en 2018 parce que son administration a fait valoir qu’il n’empêchait pas Téhéran de fabriquer des armes nucléaires et continuait d’autoriser l’Iran à financer le terrorisme et à développer des missiles à longue portée.

Le Département d’État, sous les administrations républicaine et démocrate, a classé le régime iranien comme le premier État sponsor du terrorisme au monde.

Interrogé sur un rapport du Financial Times de la semaine dernière sur des réunions secrètes entre l’envoyé spécial de l’Iran, Rob Malley, et l’ambassadeur d’Iran à l’ONU, le porte-parole du département d’État américain, Vedant Patel, a déclaré lundi : « Nous avons les moyens de communiquer avec l’Iran et de lui transmettre des messages qui sont en L’Amérique a intérêt à le faire. Nous n’allons pas détailler le contenu de ces messages ou les moyens de ces livraisons. «

Les médias du Moyen-Orient font également état d’une accélération des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran. Le média israélien Haaretz a rapporté mercredi que les responsables de la défense de l’État juif pensaient qu’un accord progressait rapidement et qu’un accord pourrait être conclu d’ici quelques semaines. Le journal a écrit que « quelque 20 milliards de dollars d’actifs iraniens provenant de comptes bancaires gelés » pourraient être transférés au régime iranien.

Les éléments de l’accord proposé obligeraient l’Iran à cesser d’enrichir de l’uranium à des niveaux élevés en échange d’un allégement significatif des sanctions. Le régime iranien a été surpris au début de 2023 en train d’enrichir de l’uranium d’une pureté proche de la qualité militaire pour une bombe atomique.

Trois ressortissants américains sont également retenus en otage en Iran : Siamak Namazi, Emad Shargi et Morad Tahbaz. Un quatrième otage est Jamshid Sharmahd, un citoyen allemand et résident légal de longue date de Californie qui a été enlevé par le régime iranien à Dubaï en 2020.

Le régime iranien a condamné à mort le journaliste Sharmahd cette année pour des activités dissidentes présumées dans un procès-spectacle dépourvu de normes judiciaires standard, selon des groupes de défense des droits humains.

L’agence de presse Mehr, contrôlée par le régime iranien, a rapporté mardi que Seyyed Mohammad Marandi, un conseiller de l’équipe de négociation nucléaire de l’Iran, a déclaré : « Le [nuclear agreement] texte est fondamentalement prêt et attend la signature des deux parties », ajoutant que « le moment est venu pour l’accord ».

« Si les Américains en ont la volonté, il pourrait être signé rapidement. Mais, encore une fois, l’Iran ne va pas s’asseoir et attendre. Le monde change et l’Iran utilise ces opportunités au maximum. »

L’Iran a transformé une grande partie de son économie en une économie de guerre. Le régime a annoncé mardi avoir créé le premier missile balistique hypersonique de fabrication nationale.

« Il peut contourner les systèmes de missiles anti-balistiques les plus avancés des États-Unis et du régime sioniste, y compris le Dôme de fer d’Israël », a déclaré la télévision d’État iranienne.

Si les 17 milliards de dollars d’actifs gelés estimés étaient remis à l’Iran, cela interviendrait à un moment où l’Iran a également besoin d’un coup de pouce financier pour aider à financer la répression des troubles dans le pays. À partir de la mi-septembre de l’année dernière, le pays a été saisi par des manifestations à l’échelle nationale contre les allégations de torture et de meurtre par le régime de Mahsa Amini, 22 ans.

La célèbre police de la moralité iranienne a arrêté Amini à Téhéran pour son incapacité présumée à se couvrir correctement les cheveux avec un hijab. Son meurtre brutal présumé par le régime a suscité l’indignation en Iran et dans le monde.

Les manifestations s’estompent, mais la population est rétive. Et le régime a désespérément besoin d’une injection d’argent pour aider son vaste appareil de sécurité à contrer de nouvelles vagues de protestations, notent des analystes iraniens.

Fox News Digital a envoyé des demandes de presse à la mission de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies à New York et à son ministère des Affaires étrangères à Téhéran.