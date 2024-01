L’administration Biden soulève des « inquiétudes » concernant certains aspects de la loi linguistique québécoise

MONTRÉAL — Un projet de réglementation autour du langage de l’affichage commercial au Québec suscite le scepticisme de la part de l’administration du président américain Joe Biden, qui s’inquiète de l’impact potentiel sur les entreprises américaines.

La question a été soulevée lors d’une vaste réunion entre des responsables commerciaux de haut niveau des deux pays à Toronto mercredi.

Un résumé de la réunion indique qu’un conseiller du représentant commercial des États-Unis a profité de la réunion pour partager « ses inquiétudes concernant les dispositions sur les marques du projet de loi 96 du Québec et leurs implications potentielles pour les entreprises américaines, y compris les petites et moyennes entreprises ».

Adoptée en 2022, la loi 14 du Québec – mieux connue sous le nom de projet de loi 96 – était un ensemble de réformes radicales des lois linguistiques provinciales qui, selon le gouvernement, protégeront et feront progresser davantage la position du français dans la province.

Un projet de règlement publié le 10 janvier clarifie certains aspects de la loi, notamment une proposition de règle pour les détaillants qui impose au français d’occuper un espace « au moins deux fois plus grand » que les autres langues sur la signalisation visible de l’extérieur.

Les panneaux affichant une marque ou un nom d’entreprise devraient également comporter au moins quelques termes français, tels que “une description des produits ou services concernés, ou un slogan”, précise le projet de règlement.

Il propose une date limite à juin 2025 pour que les entreprises se conforment aux règles de signalisation. Le bureau du représentant américain au commerce n’a pas détaillé ses préoccupations et n’a pas répondu aux questions de la Presse canadienne vendredi.

Mais Michel Rochette, président de la section québécoise du Conseil canadien du commerce de détail, voit le message de l’administration Biden comme un « signal » formulé en langage diplomatique.

“Nous devons comprendre qu’il y a une inquiétude du côté américain et nous devons répondre à cette peur”, a-t-il déclaré dans une interview.

Eliane Ellbogen, avocate montréalaise en propriété intellectuelle chez Fasken, a déclaré que les règles sur l’affichage commercial sont une source de préoccupation dans le monde des affaires.

“Depuis un an et demi, nous recevons des questions presque quotidiennement, notamment de la part de petites et moyennes entreprises”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes confrontés à beaucoup d’incompréhension, honnêtement, et de surprise, par rapport à des critères qui leur paraissent ultra exigeants.”

Ellbogen a déclaré que le règlement proposé pourrait entraîner des dépenses et des démarches administratives importantes pour les entreprises qui devront modifier leurs signes ou marques.

Le gouvernement du Québec affirmait plus tôt ce mois-ci que la majorité des entreprises de la province se conformaient déjà aux nouveaux critères d’affichage commercial.

Dans un avis accompagnant le projet de règlement, Québec estime que le coût total combiné pour toutes les entreprises pour se conformer au règlement se situera entre 7 et 15 millions de dollars.

Certaines entreprises ont cependant remis en question cette estimation.

“Ce qu’on nous dit, c’est que cela pourrait coûter entre 50 000 et 100 000 dollars par panneau”, a déclaré Ellbogen. “Pour un détaillant comptant une dizaine d’agences, cela pourrait représenter un coût d’un million de dollars.”

Fasken étudie la possibilité de contester les dispositions relatives à l’affichage commercial devant les tribunaux, a déclaré Ellbogen. Le cabinet analyse spécifiquement si ces aspects du droit québécois entreraient en conflit avec le droit fédéral des marques, et si le droit fédéral prévaudrait dans ce cas.

Les détaillants considèrent l’échéance de juin 2025 comme « très serrée », a déclaré Rochette.

“Il y a deux ans, (les responsables) disaient qu’ils auraient trois ans pour s’adapter, ce qui n’est pas tout à fait vrai”, a-t-il déclaré. “Le compte à rebours a déjà commencé, mais nous ne connaissons pas encore les règles du jeu.”

Entre-temps, les commerçants ne peuvent pas entreprendre de démarches préparatoires coûteuses tant qu’ils n’ont pas la confirmation que le règlement tel que proposé sera adopté. Il est en consultation jusqu’à fin février.

“Les commerçants doivent attendre la version finale pour être sûrs qu’ils respectent les règles”, a déclaré Rochette.

Dans une déclaration écrite, le ministre provincial de la Langue française, Jean-François Roberge, a souligné que le français “sera toujours vulnérable au Québec” et qu’une intervention gouvernementale était nécessaire.

Il a déclaré que l’Office québécois de la langue française, l’organisme de surveillance linguistique de la province, “offrira un soutien de qualité aux entreprises qui ont des questions sur les lois linguistiques du Québec”.

“Notre gouvernement prouve constamment qu’au Québec, nous pouvons défendre le français et offrir un environnement accueillant aux entreprises”, a-t-il déclaré.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 27 janvier 2024.

Stéphane Rolland, La Presse Canadienne