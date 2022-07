L’administration Biden signale son soutien au projet pétrolier controversé de l’Alaska

WASHINGTON – L’administration Biden a franchi une étape clé vers l’approbation d’un énorme projet de forage pétrolier sur le versant nord de l’Alaska, provoquant la colère des militants écologistes qui ont déclaré que l’autoriser à aller de l’avant ridiculiserait la promesse du président Biden sur le changement climatique de mettre fin aux nouveaux baux pétroliers.

Le projet ConocoPhillips, connu sous le nom de Willow et situé dans la réserve nationale de pétrole en Alaska, a été initialement approuvé sous l’administration Trump et a ensuite été soutenu par l’administration Biden, mais a ensuite été bloqué par un juge qui a déclaré que l’examen environnemental n’avait pas suffisamment pris en compte son effets sur le changement climatique et la faune.

Vendredi, l’administration Biden a publié une nouvelle analyse environnementale.

Dans cette analyse, le ministère de l’Intérieur a déclaré que le plan de plusieurs milliards de dollars produirait à son apogée plus de 180 000 barils de pétrole brut par jour et émettrait au moins 278 millions de tonnes métriques d’émissions de dioxyde de carbone au cours de sa durée de vie à cause de la combustion du pétrole. produit, ainsi que des activités de construction et de forage sur le site.