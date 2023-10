L’administration Biden s’efforce de dissuader un conflit plus large au Moyen-Orient

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden s’est efforcée dimanche d’empêcher l’attaque du Hamas contre Israël de dégénérer en un conflit régional sur plusieurs fronts, en déployant un groupe de porte-avions américains en Méditerranée orientale et en fournissant des armes à l’armée israélienne dans le but de dissuader le Hezbollah basé au Liban. et d’autres acteurs d’attaquer. Cet effort a eu lieu au milieu de consultations étroites entre le président Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont le gouvernement a officiellement déclaré dimanche la guerre au Hamas. Les responsables américains s’attendent à ce qu’Israël lance une vaste attaque terrestre contre le groupe militant dans les prochaines 24 à 48 heures, à la suite de l’attaque sophistiquée du Hamas samedi qui a tué plus de 700 Israéliens. Les représailles israéliennes ont tué plus de 400 Palestiniens dans la bande de Gaza.

Des citoyens américains font probablement partie des otages que le Hamas détient à l’intérieur de Gaza, a déclaré dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken. Au moins plusieurs Américains ont été tués dans l’attaque, a confirmé un haut responsable de l’administration.

Ce bilan fait monter les enjeux pour l’administration Biden alors qu’elle s’engage dans un effort multinational complexe pour atténuer la possibilité de nouvelles attaques contre Israël. Le Hezbollah, groupe militant soutenu par l’Iran et plus grand parti politique du Liban, a l’habitude d’attaquer Israël lorsque Jérusalem est engagée dans des hostilités avec le Hamas.

« Personne ailleurs ne devrait essayer de profiter de cette situation », a déclaré dimanche Blinken à CNN. « C’est quelque chose que nous surveillons très attentivement. »

La guerre naissante a porté un coup dur à ce qui aurait été l’une des réalisations phares de Biden en matière de politique étrangère, une tentative d’amener l’Arabie saoudite à reconnaître Israël. Les Saoudiens ont fondé cet accord sur des concessions faites par Israël aux Palestiniens. – potentiellement retirer les colonies ou augmenter l’assistance médicale et financière – mais il est peu probable qu’une attaque militaire israélienne à grande échelle contre la bande de Gaza fasse avancer cette cause, ont déclaré les décideurs politiques.

Pour l’instant, l’administration Biden a suspendu l’initiative saoudienne, concentrant ses efforts diplomatiques pour amener les voisins d’Israël à se tenir à l’écart alors que Jérusalem tente de démanteler le Hamas.

Blinken et d’autres hauts diplomates ont téléphoné dimanche, appelant les responsables de toute la région à transmettre des messages au Hezbollah disant au groupe de ne pas attaquer Israël. Le déploiement du groupe d’attaque du porte-avions USS Gerald R. Ford en Méditerranée orientale visait également à envoyer un message dissuasif à la force militante et politique libanaise, selon un haut responsable de l’administration qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat. pour discuter de calculs de sécurité sensibles.

Lorsqu’on lui a demandé si le Hamas aurait pu agir en partenariat avec l’Iran pour perturber les efforts visant à négocier un accord avec l’Arabie saoudite, Blinken a répondu que « cela aurait pu faire partie de la motivation ». Écoutez, qui s’oppose à la normalisation ? Hamas, Hezbollah, Iran.

Mais, a-t-il ajouté, « nous n’avons pas encore vu de preuve que l’Iran ait dirigé ou été derrière cette attaque particulière ».

L’assistance militaire directe de Washington à Israël devrait permettre de reconstituer les munitions qu’Israël retirera dans sa lutte contre le Hamas, ainsi que de fournir un moyen de dissuasion supplémentaire contre le Hezbollah, l’Iran et d’autres qui pourraient être tentés de frapper Israël, a déclaré le responsable.

La demande d’Israël d’intercepteurs Iron Dome – des missiles sol-air qui ciblent les roquettes entrantes – est une mesure de précaution en prévision de futurs bombardements et non une indication qu’il manque d’un outil de défense antimissile qui a été essentiel pour protéger les citoyens israéliens contre tirs entrants, ont déclaré des responsables américains.

Netanyahu et d’autres hauts responsables israéliens ont eu un ton cru dans leurs conversations avec leurs homologues américains ce week-end, clairement ébranlés par un assaut qui, proportionnellement à la population de leur pays, constitue un coup plus grave que les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. États-Unis, a déclaré le haut responsable de l’administration.

Lors d’un appel avec Netanyahu dimanche, Biden « a promis son plein soutien au gouvernement et au peuple israélien face à une attaque effroyable et sans précédent des terroristes du Hamas », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. « Les dirigeants ont également discuté des efforts en cours pour garantir qu’aucun ennemi d’Israël ne pense pouvoir ou devoir tirer profit de la situation actuelle », ajoute le communiqué.

Le gouvernement américain « fournira rapidement aux Forces de défense israéliennes des équipements et des ressources supplémentaires, notamment des munitions. La première aide à la sécurité commencera à être acheminée aujourd’hui et arrivera dans les prochains jours », a déclaré dimanche le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué.

Le porte-avions USS Gerald R. Ford — la plate-forme la plus récente et la plus avancée de l’US Navy — accompagné d’un groupe de grève qui l’accompagne, est envoyé dans la région. L’US Air Force déploiera également un contingent important, a déclaré Austin. Ensemble, les déploiements impliqueront des milliers de militaires.

Au-delà des missiles Iron Dome, les responsables israéliens ont adressé plusieurs demandes spécifiques à Washington en réponse à l’offensive militaire du Hamas, notamment des bombes de petit diamètre, des munitions pour mitrailleuses et une coopération accrue en matière de partage de renseignements, selon des responsables qui se sont exprimés sous condition de l’anonymat pour discuter des opérations en cours. Certaines demandes militaires d’Israël, y compris celles concernant des bombes de petit diamètre, étaient en cours de traitement et accélérées, a déclaré un responsable.

Une porte-parole de l’ambassade israélienne à Washington a refusé de commenter cette demande. « Nous ne commentons pas les besoins militaires dont nous discutons avec les États-Unis », a-t-elle déclaré.

L’administration Biden devrait également ajouter des fonds au gouvernement israélien dans le cadre d’une demande de financement adressée au Congrès, en plus d’un soutien militaire supplémentaire à l’Ukraine, ont indiqué les responsables.

L’administration est encore en train de régler les implications juridiques de l’absence d’un président de la Chambre, une situation sans précédent qui pourrait constituer un obstacle à l’autorisation du Congrès pour l’aide, a déclaré un responsable.

Un accord général – mais pas total – s’est dégagé lors d’une session à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies dimanche après-midi sur la manière de répartir la responsabilité de la crise actuelle.

« Un bon nombre de pays ont condamné les attaques du Hamas », a déclaré aux journalistes Robert Wood, le représentant suppléant des États-Unis, à la sortie de la réunion. « Mais évidemment, pas tous. »

Alors que les attaques ont suscité une horreur généralisée – et en particulier les otages militaires et civils détenus par le Hamas – d’autres ont souligné l’inquiétude concernant les civils palestiniens, la nécessité d’une réponse israélienne « proportionnée » et l’absence de progrès dans la résolution du conflit israélo-palestinien sous-jacent. .

S’adressant séparément aux journalistes avant la réunion, l’ambassadeur israélien auprès de l’ONU Gilad Erdan et Riyad Mansour, représentant de la mission d’observation de l’Autorité palestinienne auprès de l’ONU, ont été beaucoup moins judicieux dans leurs remarques.

Erdan, montrant des photos et des vidéos d’Israéliens morts et de civils emmenés à Gaza, a comparé ces attaques aux « pogroms » et aux « escadrons de la mort nazis des années 1940 ». Il a déclaré qu’Israël souhaitait une condamnation totale du Hamas, mais qu’il tracerait quand même sa propre voie.

« Aujourd’hui, de nombreux membres de la communauté internationale nous soutiennent. Oui. Mais si l’histoire nous a appris quelque chose, nous savons que demain ce ne sera peut-être plus le cas », a déclaré Erdan. La terreur contre les Israéliens « devient rapidement une note secondaire. Mais cette fois, ce ne sera pas pareil. Nous ne laisserons pas le monde oublier.

Mansour s’est montré également critique à l’égard de l’organisme international, mais dans une perspective opposée.

« Ce n’est pas le moment de laisser Israël redoubler d’efforts en matière de terrorisme », a-t-il déclaré. « Nous savons très bien que les messages sur le droit d’Israël à se défendre seront interprétés par Israël comme une autorisation de tuer, à poursuivre sur le chemin même qui nous a conduits ici. »

Alors que les forces israéliennes se préparent à une incursion à Gaza, le gouvernement a demandé une coopération accrue avec les États-Unis et leurs vastes pouvoirs de surveillance.

Les efforts des services de renseignement israéliens – autrefois considérés comme omniprésents à Gaza – ont été sous le feu des projecteurs suite à l’incapacité à repérer l’incursion du Hamas.

C’est « incroyable, intolérable ». » a déclaré Yigal Unna, ancien haut responsable du Shin Bet, le service de sécurité intérieure d’Israël, ainsi qu’ancien officier de la célèbre unité de piratage et d’espionnage de l’unité 8200 de l’armée israélienne.

Pire encore, l’échec opérationnel de l’armée « parce qu’on pourrait s’attendre à ce que la frontière la plus sensible et la plus dangereuse d’Israël soit mieux défendue que cela », a ajouté Unna.

Le fait que ce soit un jour férié n’est pas une excuse, a-t-il déclaré. « C’est la ligne de front la plus dangereuse d’Israël et nous avons dépensé des milliards en technologie », a-t-il ajouté. par exemple, a permis à Israël de détecter des tunnels souterrains. Qu’elle ait été si mal défendue est « inadmissible ».

Le Shin Bet et les services de renseignement militaires israéliens surveillent Gaza au moyen d’espions humains, de capteurs et d’autres moyens techniques, notamment des interceptions, des caméras et des drones.

Les services de renseignement ont peut-être confondu les mouvements du Hamas avec des exercices, faisant écho à une erreur similaire lors de la guerre du Yom Kippour en 1973, lorsqu’Israël avait mal interprété les premières étapes d’une invasion de la Syrie au nord et de l’Égypte au sud comme un déploiement défensif pratique.

« Le Hamas fait des exercices tout le temps », a déclaré Unna, qui travaille actuellement à l’Institut international de lutte contre le terrorisme de l’Université Reichman. « Ils font des exercices d’invasion des colonies. Ils s’entraînent. Nous le regardons. C’était seulement de l’exercice. Hier, c’est devenu réalité.

Stephen Slick, ancien chef de station de la CIA à Tel Aviv qui dirige aujourd’hui le projet d’études sur le renseignement à l’Université du Texas à Austin, a déclaré qu’étant donné l’ampleur et la variété des attaques du Hamas, « il est hautement improbable que la planification, la formation et le positionnement de ce nombre de combattants auraient échappé aux systèmes de collecte israéliens. Il est plus probable que les informations pertinentes n’aient pas été traitées ou évaluées correctement ou reconnues comme un indicateur des hostilités.»

Les dirigeants du Hamas et les commandants militaires semblent également avoir exercé « une discipline opérationnelle extraordinaire en matière de sécurité et de communication », a déclaré Slick. « Le Hamas aura tiré les leçons des multiples cas précédents où ses attaques à la roquette contre Israël ont déclenché une réponse militaire israélienne immédiate, informée par de volumineux renseignements sur l’emplacement de leurs armes, de leurs dirigeants et de leurs combattants. »

Norman Roule, un officier chevronné de la CIA qui a dirigé plusieurs programmes au Moyen-Orient pour la communauté du renseignement, a déclaré qu’il semble que les dirigeants du Hamas « aient radicalement modifié leur modus operandi » pour garder secrets leurs complots et leur formation. Comme Unna, il a noté que la surprise L’attaque a été favorisée par l’absence de réponse rapide des forces de sécurité israéliennes.

Slick a noté que le Shin Bet et la Direction du renseignement militaire ont atteint ces dernières années « des niveaux extraordinaires de sensibilisation aux développements à Gaza, y compris aux activités du Hamas et du plus petit groupe du Jihad islamique ».

Après le retrait d’Israël de Gaza en 2005, le gouvernement a donné la priorité à l’augmentation des capacités de renseignement et de surveillance pour garantir que les extrémistes qui ont finalement pris le contrôle de la région ne menaceront pas le sud d’Israël, a-t-il déclaré. « Il est possible que les responsables israéliens deviennent complaisants. »

Sur le plan diplomatique, les attaques et la réponse militaire israélienne « compliqueront mais ne feront pas forcément dérailler » les pourparlers de normalisation saoudo-israéliens, a déclaré Slick.

« Israël reste attaché à cette relation, tandis que la détermination saoudienne sera mise à l’épreuve par les critiques prévisibles qui accompagneront les actions militaires israéliennes à Gaza », a-t-il déclaré.