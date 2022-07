L’administration Biden se retire sur la menace de retenir les fonds de secours de l’Arizona

Les avocats représentant l’Arizona n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur leurs prochaines étapes dans le procès.

L’affaire de l’Arizona est l’un des nombreux obstacles auxquels le département du Trésor a été confronté pour décaisser et superviser le fonds de relance.

Un programme d’allègement de la dette de 4 milliards de dollars pour les agriculteurs noirs et autres agriculteurs « socialement défavorisés » qui faisait partie de la législation d’allégement a été gelé à la suite de poursuites intentées par des groupes d’agriculteurs blancs qui se demandaient si le gouvernement pouvait offrir un allégement de la dette fondé sur la race.

Une règle du département du Trésor selon laquelle les États ne peuvent pas utiliser l’argent de secours en cas de pandémie pour subventionner des réductions d’impôts a également été bloquée dans le système juridique après que plusieurs États ont intenté des poursuites en faisant valoir que la règle violait leur souveraineté. Quatre États ont reçu des injonctions empêchant le département du Trésor d’appliquer le règlement.

De nombreux autres États ont trouvé des solutions de contournement et environ trois douzaines ont adopté des réductions d’impôts cette année, en partie grâce aux excédents qui ont été gonflés par les fonds de secours.

L’administration Biden continue de déployer l’argent du plan de sauvetage américain plus d’un an après sa promulgation. Jeudi, le département du Trésor a annoncé qu’il accordait plus de 350 millions de dollars au Kansas, au Maine, au Maryland et au Minnesota à partir d’un fonds de projets d’immobilisations pour étendre l’accès au haut débit.