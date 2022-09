La Maison Blanche a préparé des plans d’urgence pour maintenir les marchandises essentielles en mouvement et les lignes de transport ouvertes si les cheminots syndiqués faisaient grève plus tard cette semaine, a déclaré mardi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

“Nous travaillons avec d’autres modes de transport, notamment les expéditeurs, les camionneurs et le fret aérien, pour voir comment ils peuvent intervenir et maintenir la circulation des marchandises en cas de fermeture du rail”, a déclaré Jean-Pierre lors d’un point de presse. “L’administration a également travaillé avec les agences compétentes pour évaluer quelles chaînes d’approvisionnement et quels produits sont les plus susceptibles de subir de graves perturbations.”

Le président Joe Biden et plusieurs secrétaires de cabinet, notamment des ministères du Travail, de l’Agriculture et des Transports, sont en pourparlers avec les syndicats des chemins de fer et les entreprises depuis des mois pour tenter d’éviter la grève, a déclaré Jean-Pierre. L’administration, a-t-elle dit, a organisé des centaines d’appels et de réunions à ce sujet depuis le début du printemps.

“Nous avons clairement indiqué aux parties intéressées le préjudice que subiraient les familles, les entreprises, les agriculteurs et les communautés américaines s’ils ne parvenaient pas à une résolution”, a déclaré Jean-Pierre.

Les cheminots syndiqués ont menacé de faire grève si leurs revendications sur les salaires et les conditions de travail n’étaient pas satisfaites. Les négociations sont suspendues sur la question des congés de maladie non rémunérés, y compris la possibilité de s’absenter du travail pour des rendez-vous médicaux de routine.

Plus de 700 travailleurs syndiqués ont démissionné après que BNSF Railway, une filiale à 100% de Berkshire Hathaway, ait institué un système de présence basé sur des points en février. Les compagnies de chemin de fer disent que les travailleurs ont déjà des politiques de congé généreuses, mais les dirigeants syndicaux disent que les travailleurs ont du mal à prendre des jours de congé parce qu’ils ne sont pas soumis à un horaire fixe.

Huit des douze syndicats ont conclu des accords de principe avec les transporteurs ferroviaires mardi matin, selon le Comité de la Conférence nationale des transporteurs, contre cinq il y a une semaine.

Cependant, deux des plus grands syndicats, la Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen et la SMART Transportation Division, qui représentent ensemble la moitié des travailleurs syndicaux des chemins de fer, négocient toujours. Cela laisse environ 60 000 cheminots syndiqués prêts à faire grève si un accord n’est pas conclu d’ici vendredi.

“Nous encourageons les gens à rester à la table des négociations pour trouver une solution. C’est important en raison de ce que cela pourrait signifier pour le peuple américain, de ce que cela pourrait signifier pour les familles américaines”, a déclaré Jean-Pierre.

Environ 40 % du commerce longue distance du pays est acheminé par chemin de fer. Si les syndicats faisaient la grève, plus de 7 000 trains seraient immobilisés et coûteraient environ 2 milliards de dollars par jour.

Les Américains ont déjà commencé à ressentir les effets d’une grève potentielle. Amtrak a annulé certains de ses services ferroviaires longue distance à partir de mardi, y compris les itinéraires entre Chicago et la côte ouest le long du Southwest Chief d’Amtrak, California Zephyr et Empire Builder, et des portions de l’itinéraire Texas Eagle d’Amtrak entre Los Angeles et San Antonio.