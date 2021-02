Le président Biden a promis pendant la campagne présidentielle rejoindre le conseil et aider à la révision. Mais cela risquerait de provoquer un contrecoup politique: les alliés de M. Trump ont averti que la réintégration permettrait effectivement à l’organisme de continuer à ignorer les violations des droits de l’homme commises par des membres du conseil tels que l’Arabie saoudite, la Chine et la Russie.

M. Trump s’est retiré du conseil, l’organe de défense des droits de l’homme le plus important au monde, en 2018 pour ce que lui et ses alliés ont qualifié de ciblage injuste d’Israël. Le départ a fait des États-Unis le premier pays à partir volontairement.

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken devrait annoncer que les États-Unis «se réengageront» avec le conseil en tant qu’observateur, a déclaré le responsable. «Nous avons l’intention de le faire en sachant que le moyen le plus efficace de réformer et d’améliorer le conseil est de s’engager avec lui selon des principes.»

Nikki R. Haley, qui était l’ambassadeur américain aux Nations Unies lorsque M. Trump s’est retiré du conseil, l’a qualifié de «cloaque de parti pris politique» et a mis en garde contre une réintégration.

«Si Biden rejoint le conseil dont les membres comprennent des régimes dictatoriaux et certains des pires violateurs des droits humains au monde», a écrit Mme Haley sur Twitter le mois dernier, «cela ira à l’encontre de notre lutte pour les droits humains.

Le nouveau Washington Actualisé 5 février 2021, 21 h 20 HE Le département d’État lève la désignation terroriste contre les rebelles houthis émise dans les derniers jours de Trump.

Deux membres du GOP House, Louie Gohmert et Andrew Clyde, sont condamnés à une amende pour avoir contourné le contrôle de sécurité.

Biden dit qu’il interdira à Trump de recevoir des briefings de renseignement, affirmant que son « comportement erratique » ne peut pas faire confiance.

Les États-Unis retourneront au conseil en tant qu’observateur sans droit de vote, et la composition à part entière sera évaluée plus tard cette année. Le déménagement, rapporté plus tôt par l’Associated Press, intervient à un moment où les nations confrontées à de nombreuses critiques pour les violations des droits de l’homme ont tenté d’influencer la manière dont le Conseil évalue les actes répréhensibles. La Chine, Cuba, l’Érythrée, la Russie et le Venezuela sont tous membres.

Dans le même temps, les détracteurs du conseil l’ont longtemps accusé de dysfonctionnement et de fermer les yeux sur les abus de certains membres tout en en punissant d’autres. La semaine dernière, 40 républicains de la Chambre ont signé une lettre exhortant M. Biden à repenser sa réintégration, affirmant que le conseil «ciblait de manière disproportionnée» Israël par rapport aux autres membres.

« Israël est le seul pays à figurer en permanence à l’ordre du jour du Conseil », la lettre lis. «L’année dernière, la 43e session du Conseil des droits de l’homme a adopté cinq résolutions condamnant Israël, et une seule visant chacune l’Iran, la Syrie et la Corée du Nord.»