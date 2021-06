L’administration Biden s’apprête à annuler les règlements de la loi sur les espèces en voie de disparition de l’ère Trump

Sous Trump, les autorités ont annulé les protections pour la chouette tachetée du nord, les loups gris et d’autres espèces.

Les règles mises en place par l’administration Trump ont ouvert la porte à la prise en compte des facteurs économiques dans les décisions de protection des espèces.

Chacune des nouvelles actions recommandées par l’administration Biden fera l’objet d’un processus d’élaboration de règles rigoureux et transparent.

L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle renverserait plusieurs politiques mises en place sous l’administration Trump concernant les espèces en voie de disparition ou menacées.

Les examens effectués par le US Fish and Wildlife Service et le National Marine Fisheries Service visent cinq réglementations de la loi sur les espèces en danger finalisées par l’administration Trump, y compris les désignations d’habitats critiques et les règles définissant la portée des actions fédérales sur les espèces en voie de disparition.

Les réglementations de l’ère Trump ont ouvert la porte à la prise en compte des facteurs économiques dans les décisions de protection des espèces, affaibli les protections des habitats essentiels et laissé les espèces menacées sans protection garantie, selon le Center for Biological Diversity.

Parlant de l’annonce de l’administration Biden, la directrice adjointe principale du US Fish and Wildlife Service, Martha Williams, a déclaré vendredi que « le Fish and Wildlife Service s’est engagé à travailler avec divers partenaires fédéraux, tribaux, étatiques et industriels pour non seulement protéger et récupérer la faune en péril de l’Amérique, mais pour garantir que les lois fondamentales comme la Loi sur les espèces en voie de disparition nous aident à relever les défis du 21e siècle. »

L’agence se réjouit de « poursuivre ces collaborations en matière de conservation et de veiller à ce que nos efforts soient totalement transparents et inclusifs », a ajouté Williams.

Sous Trump, les responsables ont annulé les protections pour la chouette tachetée du nord, les loups gris et d’autres espèces, des actions que le président Joe Biden s’était engagé à revoir.

Les examens annoncés vendredi prendront des mois ou des années.

« Nous sommes reconnaissants de voir que ces terribles réglementations de l’administration Trump qui sapent les protections essentielles pour la faune en voie de disparition seront abrogées ou révisées », a déclaré Noah Greenwald, directeur des espèces menacées au Center for Biological Diversity.

« Nous espérons que l’administration Biden agira rapidement afin que les grizzlis, les grues blanches et bien d’autres ne fassent plus de mal », a-t-il déclaré.

Cependant, Jonathan Wood, avocat de la Pacific Legal Foundation, un cabinet d’avocats conservateur qui défend les droits de propriété, a déclaré que les propositions de Biden pourraient se retourner contre eux en supprimant les incitations pour les propriétaires fonciers à coopérer pour aider la faune en péril.

« Il y avait certaines choses dans les règles Trump qui étaient justes », a déclaré Wood, citant des réglementations qui, selon lui, offraient une flexibilité nécessaire et de meilleures incitations pour récupérer les espèces menacées.

Selon le US Fish and Wildlife Service, chacune des nouvelles actions recommandées par l’administration Biden fera l’objet d’un processus d’élaboration de règles rigoureux et transparent, y compris la publication d’une proposition de règle dans le Federal Register, une période de commentaires publics et une coordination avec les tribus reconnues au niveau fédéral avant d’être finalisées. .

Contribution : The Associated Press