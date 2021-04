Le président Joe Biden (à gauche) et le président Vladimir Poutine.

L’administration Biden a imposé jeudi une série de nouvelles sanctions contre Moscou pour ingérence électorale et cyberattaques présumées.

« Aujourd’hui, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département américain du Trésor a pris des mesures radicales contre 16 entités et 16 personnes qui ont tenté d’influencer l’élection présidentielle américaine de 2020 sous la direction de la direction du gouvernement russe », a déclaré le Trésor. dans un rapport.

En plus des sanctions générales imposées par le Trésor, le département d’État a annoncé qu’il expulserait 10 fonctionnaires de la mission diplomatique de la Russie aux États-Unis.

Les sanctions interviennent à la suite de l’appel téléphonique du président Joe Biden cette semaine avec le dirigeant russe Vladimir Poutine, et alors que les forces russes se rassemblent près de la frontière ukrainienne.

Washington a officiellement accusé le service de renseignement extérieur russe, ou SVR, d’être derrière la cyberattaque SolarWinds annoncée à la fin de l’année dernière, décrite par les experts en cybersécurité comme l’une des opérations de piratage les plus importantes et les plus sophistiquées de l’histoire.

« La communauté américaine du renseignement a une grande confiance dans son évaluation de l’attribution », indique le communiqué du Trésor. Le piratage a permis à des pirates d’accéder aux logiciels utilisés par des milliers de bureaux gouvernementaux et d’entreprises.

Les sanctions sont également en réponse à un rapport de mars du directeur américain du renseignement national qui concluait que le président russe Vladimir Poutine avait autorisé les tentatives d’ingérence dans les élections de 2020 en faveur de l’ancien président Donald Trump.

Le dollar a progressé de 1,69% par rapport au rouble à 15 heures, heure locale, la devise russe s’échangeant à 77,0718 contre le billet vert. Sa clôture mercredi contre le dollar était de 75,7928.

L’appel Biden-Poutine mardi, au moins le deuxième entre les deux hommes depuis que Biden a pris ses fonctions en janvier, intervient alors que les États-Unis et d’autres pays occidentaux se lassent du renforcement militaire croissant de la Russie le long de sa frontière avec l’Ukraine, où il a amassé des dizaines de des milliers de soldats et de chars.

« Nous assistons actuellement à la plus grande concentration de forces russes aux frontières de l’Ukraine depuis 2014 », a déclaré mardi le secrétaire d’État Antony Blinken après une visite au siège de l’OTAN à Bruxelles. « C’est une préoccupation profonde non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour les États-Unis. »

Les experts régionaux disent que cette décision pourrait être une tentative de tester le courage de Biden et d’intimider l’Ukraine; les perspectives plus pessimistes suggèrent que son objectif est de pousser l’Ukraine dans un nouveau conflit.

Biden lors de l’appel téléphonique avec Poutine « a souligné l’attachement inébranlable des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », selon un Lecture de la Maison Blanche.

Ce sont les dernières nouvelles. Revenez pour les mises à jour.