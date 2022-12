L’administration Biden revendique une «percée» énergétique – RT World News

Le gouvernement américain a vanté une réaction de fusion nucléaire qui a produit plus de puissance que celle utilisée pour la déclencher

L’administration du président américain Joe Biden a annoncé un laboratoire “percée” sur la fusion nucléaire qui pourrait conduire à l’exploitation d’une source d’énergie abondante qui n’émet pas de gaz à effet de serre et ne laisse pas de déchets radioactifs. Cependant, une telle technologie pourrait être à des décennies d’une application à grande échelle.

Les scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie la semaine dernière ont atteint “allumage par fusion”, marquant la première réaction contrôlée de l’histoire qui a réalisé un gain énergétique net, a affirmé mardi le département américain de l’Énergie (DOE) dans un communiqué. Cela signifie qu’il a produit plus de puissance que celle utilisée pour provoquer l’allumage.

“En termes simples, il s’agit de l’un des exploits scientifiques les plus impressionnants du 21e siècle”, a déclaré la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm. Une déclaration du laboratoire appelée allumage par fusion, qui se produit lorsque deux noyaux atomiques se combinent pour former un seul noyau plus lourd, “l’un des défis scientifiques les plus importants jamais entrepris par l’humanité.”

Le 5 décembre 2022, une équipe du LLNL’s @lasers_llnl a mené la première expérience de fusion contrôlée de l’histoire pour obtenir un allumage par fusion. Également connue sous le nom de seuil de rentabilité énergétique scientifique, l’expérience a produit plus d’énergie de fusion que l’énergie laser utilisée pour l’entraîner. pic.twitter.com/t9htICEcuh – Laboratoire national Lawrence Livermore (@Livermore_Lab) 13 décembre 2022

La fusion nucléaire est ce qui maintient le soleil et les autres étoiles en feu et pourrait libérer des millions de fois plus d’énergie que ce qui peut être généré à partir de combustibles fossiles. Les principaux combustibles utilisés dans la fusion nucléaire sont le deutérium, qui peut être extrait à moindre coût de l’eau de mer, et le tritium, qui peut être fabriqué à partir de lithium. Comme les réacteurs nucléaires à fission d’aujourd’hui, la fusion nucléaire peut produire de l’énergie sans émissions de carbone. Contrairement à ces réacteurs, il ne crée pas de déchets radioactifs.

Cependant, il a fallu 60 ans aux scientifiques américains pour en arriver là, et il faudra probablement plusieurs décennies pour passer de la percée en laboratoire à l’exploitation de la fusion nucléaire en tant que source d’énergie à grande échelle. L’allumage par fusion à Livermore n’a produit que 3,15 mégajoules d’énergie, soit environ 1,1 mégajoules de plus que ce qui a été consommé par les lasers qui l’ont déclenché, selon le DOE. La production nette équivalait à la quantité d’énergie nécessaire pour allumer une ampoule à incandescence pendant environ cinq heures.

De plus, les scientifiques américains ne sont pas les seuls à travailler pour exploiter la fusion nucléaire comme source d’énergie. Par exemple, la Chine “soleil artificiel” Le projet aurait établi un record mondial plus tôt cette année en entretenant une réaction de fusion nucléaire pendant plus de 17 minutes. D’autres expériences auraient généré la même quantité d’énergie que celle utilisée pour déclencher une réaction de fusion.