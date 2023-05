Les États-Unis soutiendront un effort conjoint pour former des pilotes ukrainiens sur des avions de chasse de quatrième génération et soutiendront un effort international pour acquérir des avions de combat pour l’Ukraine dans le cadre de l’engagement à la défense du pays.

Un haut responsable de l’administration a déclaré aux journalistes que « la formation aura lieu au cours des prochains mois, notre coalition de pays participant à cet effort décidera quand fournir réellement des jets, combien nous en fournirons et qui les fournira ». Le programme comprendra une formation sur des F-16 parmi d’autres avions de chasse, le programme devant se dérouler au cours des prochains mois sur des sites en Europe.

« Nous espérons pouvoir commencer cette formation dans les semaines à venir », a déclaré le responsable, ajoutant que ce programme, qui vise à améliorer les capacités de l’armée de l’air ukrainienne, reflète « notre engagement à long terme envers l’autodéfense de l’Ukraine ».

« À ce jour, les États-Unis et nos alliés et partenaires se sont concentrés sur la fourniture à l’Ukraine de la grande majorité des systèmes, des armes et de la formation dont elle a besoin pour mener des opérations offensives ce printemps et cet été », a expliqué le responsable.

« Avec les programmes d’assistance à la sécurité à court et à moyen terme que nous fournissons à l’Ukraine, le président Biden envoie un signal fort sur la manière dont les États-Unis et nos alliés et partenaires sont pleinement unis pour garantir que l’Ukraine reste souveraine, indépendante et en sécurité avec le capacité à se défendre et à dissuader de futures attaques. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a salué la nouvelle sur Twitterla qualifiant de « décision historique » qui « améliorera considérablement notre armée dans le ciel ».

La livraison de chasseurs de quatrième génération à l’Ukraine est restée une question controversée depuis les premiers jours de l’invasion russe, alors que des drones et des chasseurs russes faisaient pleuvoir des missiles et des attaques à travers le pays.

L’administration Biden a résisté aux appels à fournir des F-16 et d’autres avions de combat de pointe similaires à l’Ukraine alors que les dirigeants occidentaux se demandaient comment aider les forces ukrainiennes à renforcer leur force sans donner à la Russie l’apparence de s’impliquer directement dans le conflit.

Au lieu de cela, les États-Unis pourraient simplement autoriser leurs alliés disposant de F-16 à envoyer leurs propres avions à réaction en Ukraine, a rapporté Politico. Les gouvernements européens et une poussée bipartite des législateurs américains ont peut-être finalement poussé Biden à envisager des alternatives.

Des documents divulgués par le Pentagone le mois dernier suggéraient qu’un énorme afflux d’armes était nécessaire pour maintenir la position de l’Ukraine alors que l’armée de l’air russe visait à changer le cours de la guerre, a rapporté le New York Times.

Le même rapport a évalué que les capacités de défense aérienne de l’Ukraine seraient « complètement réduites » d’ici le 23 mai, ce qui mettrait à rude épreuve les systèmes de défense dans le pays.

Les pilotes ukrainiens ont exhorté le Congrès américain à fournir des avions de guerre de quatrième génération, deux pilotes faisant un appel en personne pour la livraison d’avions de guerre avancés.

« Ils envoient leurs avions d’attaque et leurs hélicoptères à basse altitude à travers les lignes de front pour attaquer nos combattants dans les tranchées », a expliqué un pilote identifié uniquement par son indicatif d’appel « Juice » lors de son appel de juin 2022. « Nous devons réagir, nous devons les intercepter. Nous devons sauver la vie de nos citoyens et de nos troupes au sol. »

À peu près à la même époque, le colonel Rob Swertfager de la Garde nationale aérienne de Californie a déclaré que les pilotes ukrainiens étaient « à 100% » capables de piloter des avions de quatrième génération.

« L’armée de l’air ukrainienne dispose du corps de pilotes pour piloter ces types d’avions avancés », a déclaré le colonel Rob Swertfager. « Les pilotes ukrainiens sont fantastiques. J’ai volé avec toutes les forces aériennes d’Europe, en particulier leurs partenaires régionaux.

« Les Ukrainiens sont tellement sous-évalués et sous-estimés. C’est exactement pourquoi je pense qu’ils gagnent la guerre parce que tout le monde a sous-estimé qu’ils étaient bien meilleurs que ce que tout le monde leur accordait. »

Caitlin McFall de Fox News Digital et Kaitlin Sprague de Fox News ont contribué à ce rapport.