L’administration Biden répond à l’offre de l’Iran sur le nucléaire

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a répondu mercredi à la dernière offre de l’Iran de reprendre son respect de l’accord nucléaire de 2015, mais aucune des parties n’offre de voie définitive pour relancer l’accord, qui est sous assistance respiratoire depuis l’ancien président Donald Trump. s’en est retiré en 2018.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a confirmé que l’administration avait terminé son examen des commentaires de l’Iran sur une proposition européenne. Price n’a pas détaillé la réponse de l’administration.

“Comme vous le savez, nous avons reçu les commentaires de l’Iran sur le texte final proposé par l’UE via l’UE”, a déclaré Price. « Notre examen de ces commentaires est maintenant terminé. Nous avons répondu à l’UE aujourd’hui.

On s’attend maintenant à un autre échange de détails techniques suivi d’une réunion de la commission mixte qui supervise l’accord. Les nouveaux développements, y compris l’intensification des campagnes de messagerie publique de Téhéran et de Washington, suggèrent qu’un accord pourrait être proche.

Malgré le mouvement vers l’avant, de nombreux obstacles subsistent. Et les principaux points d’achoppement pourraient encore démanteler les efforts visant à ramener l’accord de 2015 en vertu duquel l’Iran a reçu des milliards de dollars d’allègement des sanctions en échange de restrictions à son programme nucléaire destiné à l’empêcher de développer une arme atomique.

Même les partisans américains d’un accord ne font plus référence à l’accord “plus long et plus fort” qu’ils avaient initialement prévu de remporter lorsque les négociations indirectes avec l’Iran ont commencé au printemps dernier. Et, du côté iranien, les demandes d’un allégement plus important des sanctions américaines que ce que l’administration semble disposée ou capable de promettre pourraient saper les efforts pour relancer l’accord.

À Washington, l’administration Biden fait face à une opposition politique considérable au retour à l’accord de 2015 de la part des démocrates et des républicains du Congrès, qui ne sont toujours pas convaincus qu’il est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis.

“J’ai l’intention de lutter systématiquement contre la mise en œuvre de cet accord catastrophique et je travaillerai avec mes collègues pour faire en sorte qu’il soit bloqué et finalement annulé en janvier 2025”, a déclaré le sénateur républicain Ted Cruz du Texas.

La récente inculpation d’un Iranien pour avoir comploté en vue d’assassiner l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, et l’attaque par un apparent sympathisant de l’Iran contre l’auteur Salman Rushdie ont encore contribué à faire douter de la confiance en l’Iran.

La dernière proposition de l’UE n’inclut pas la demande de Téhéran que les États-Unis lèvent la désignation de terrorisme du Corps des gardiens de la révolution iraniens, et l’Iran a reculé devant une demande que l’Agence internationale de l’énergie atomique clôture son enquête sur des traces inexpliquées d’uranium sur trois sites non déclarés, selon à un haut responsable de l’administration qui a requis l’anonymat pour discuter des efforts en cours pour ressusciter l’accord.

Mais annuler la désignation de terrorisme imposée par Trump n’a jamais été une demande réaliste. Non seulement cela sort du champ d’application de l’accord nucléaire, mais cela a été rendu pratiquement impossible depuis l’inculpation du complot de Bolton, les menaces iraniennes continues contre d’autres anciens responsables américains et l’attaque de Rushdie.

Et, bien que l’Iran ait peut-être accepté un mécanisme pour éventuellement revenir à l’accord sans que l’enquête de l’AIEA ne soit clôturée d’emblée, il a déclaré que son respect effectif d’un accord reste subordonné à l’obtention d’un certificat de bonne santé de l’agence.

Le haut responsable de l’administration a déclaré qu’un “accord est plus proche qu’il ne l’était il y a deux semaines”, mais a averti que le résultat reste incertain “car certaines lacunes subsistent”.

Et, mardi, les responsables iraniens se sont hérissés à la suggestion qu’ils ont reculé de leurs demandes de réintégrer l’accord.

Seyed Mohammad Marandi, un conseiller iranien pour les pourparlers indirects à Vienne, s’est adressé à Twitter mardi pour affirmer que le retrait du CGRI de la liste du terrorisme étranger du Département d’État n’a jamais été une condition préalable et a insisté sur le fait qu'”aucun accord ne sera mis en œuvre avant que le Conseil d’administration de l’AIEA Les administrateurs clôturent PERMANENTEMENT le dossier des fausses accusations.

Pendant ce temps, le principal allié de l’Amérique au Moyen-Orient, Israël, est devenu de plus en plus alarmé par le mouvement apparent vers un accord. Mercredi, le Premier ministre israélien Yair Lapid a exhorté Biden et les puissances occidentales à annuler un accord nucléaire émergent avec l’Iran, affirmant que les négociateurs laissaient Téhéran manipuler les pourparlers.

“Les pays occidentaux tracent une ligne rouge, les Iraniens l’ignorent et la ligne rouge bouge”, a déclaré Lapid aux journalistes lors d’une conférence de presse à Jérusalem.

Le Premier ministre suppléant israélien Naftali Bennett a noté mardi qu’Israël n’était pas partie à l’accord de 2015 signé par les cinq membres permanents de la Sécurité des Nations Unies – les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la France et la Chine ainsi que l’Allemagne – mais que Israël serait directement touché et se réservait tous les droits à sa légitime défense.

Le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Eyal Hulata, est à Washington cette semaine pour des entretiens avec des responsables de l’administration Biden, y compris une réunion mardi avec le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. Hulata doit rencontrer la sous-secrétaire d’État Wendy Sherman plus tard mercredi.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré que Sullivan avait souligné “l’engagement indéfectible de Biden à garantir que l’Iran n’acquière jamais d’arme nucléaire” lors de sa conversation avec Hulata.

La Maison Blanche insiste sur le fait que les termes en discussion incluent les principaux fondements de l’accord de 2015. Les États-Unis lèveraient des centaines de sanctions que l’administration Trump a réimposées lorsqu’elle s’est retirée de l’accord en 2018. Et l’Iran ramènerait son programme nucléaire aux limites fixées par l’accord nucléaire initial, y compris les plafonds d’enrichissement, la quantité de matériel qu’il peut stockage et le fonctionnement des centrifugeuses avancées nécessaires à l’enrichissement.

Cependant, on ne sait pas exactement ce qu’il adviendrait du stock actuel d’uranium hautement enrichi de l’Iran et ce qu’il devrait faire avec les centrifugeuses avancées qu’il a fait tourner. La Maison Blanche a déclaré que les deux seraient “supprimés” mais n’a pas fourni de détails.

Selon le dernier décompte public, l’Iran dispose d’un stock d’environ 3 800 kilogrammes (8 370 livres) d’uranium enrichi. Dans le cadre de l’accord, Téhéran pourrait enrichir l’uranium à 3,67 % de pureté, tout en maintenant un stock d’uranium de 300 kilogrammes (660 livres) sous la surveillance constante des caméras de surveillance et des inspecteurs internationaux.

En termes d’allégement des sanctions, l’Iran a exigé que l’administration s’engage à ce qu’un futur président ne soit pas autorisé à réimposer les sanctions levées comme l’a fait Trump et promet que le Congrès abrogera la législation sur les sanctions statutaires adoptée initialement pour forcer l’Iran à revenir à la table des négociations. . L’administration n’est pas en mesure de garantir non plus.

L’écrivain de l’Associated Press, Josef Federman à Jérusalem, a contribué au reportage.

Matthew Lee et Aamer Madhani, Associated Press