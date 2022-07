L’administration Biden renverse la règle de Trump sur les espèces en voie de disparition

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Les régulateurs fédéraux ont annulé mercredi une politique adoptée sous l’ancien président Donald Trump qui affaiblissait leur autorité pour identifier les terres et les eaux où les animaux et les plantes en déclin pourraient bénéficier de la protection du gouvernement.

Cette décision était la dernière en date du US Fish and Wildlife Service annulant les modifications apportées à la loi sur les espèces en voie de disparition que l’industrie et les groupes de propriétaires fonciers avaient remportées sous Trump. Le président Joe Biden a ordonné un large examen des politiques environnementales de son prédécesseur après son entrée en fonction en 2021.

Une mesure de Trump exigeait que les régulateurs ne désignent pas des zones comme habitat essentiel s’il y aurait un plus grand avantage économique à les développer.

Cela a forcé l’agence à réfuter “les allégations spéculatives de dommages environnementaux faites par des industries telles que l’exploitation minière, l’exploitation forestière, le pétrole et le gaz” alors qu’elles cherchaient à extraire des ressources des terres publiques “, a déclaré Earthjustice, un cabinet d’avocats qui représente des groupes environnementaux.

Dans un document de 48 pages expliquant le retrait de la règle, l’agence a déclaré qu’elle conférait aux parties extérieures un “rôle démesuré” dans la détermination des zones nécessaires à la préservation des espèces en péril tout en sapant l’autorité du Fish and Wildlife Service.

“Le Service est l’agence principale du gouvernement fédéral sur les espèces menacées, responsable de la conservation de la nature de l’Amérique pour les générations futures”, a déclaré la directrice de l’agence, Martha Williams.

Revenir à la politique d’avant Trump, a-t-elle dit, ferait de “une science solide et de la participation des citoyens” la base des décisions en matière d’habitat.

En vertu de la loi de 1973, les agences fédérales ne peuvent pas financer, autoriser ou prendre des mesures qui détruiraient ou endommageraient gravement les habitats critiques. Il ne restreint pas les activités sur les terres privées à moins que l’approbation du gouvernement ou un soutien financier ne soit impliqué.

Il permet aux régulateurs de refuser la désignation d’habitat essentiel à des zones après avoir pris en compte les problèmes économiques et de sécurité nationale, et d’autres facteurs tels que les activités de conservation en cours dans ces zones.

Dans certains cas, la désignation “peut décourager la conservation et la restauration en faisant de l’habitat un sérieux handicap pour les propriétaires fonciers, dont la valeur foncière peut plonger jusqu’à 75%”, a déclaré le Property and Environment Research Center, un groupe de défense des propriétaires fonciers, dans un communiqué.

“Au lieu de simplement renverser la règle imparfaite de l’administration Trump, le Fish and Wildlife Service devrait réformer le processus d’habitat essentiel pour se concentrer sur la création des bonnes incitations pour les propriétaires fonciers à conserver et restaurer activement l’habitat”, a déclaré Jonathan Wood, vice-président du groupe. politique.

Earthjustice a déclaré que l’action de l’administration Biden ramènerait l’attention sur les espèces en péril au lieu de “l’intérêt personnel des industries destructrices”.

“Les règles de Trump ont violé la lettre et l’esprit” de la loi sur les espèces en voie de disparition “en supprimant les protections vitales nécessaires pour faire face à la crise d’extinction”, a déclaré l’avocate Leinā`ala Ley.

L’administration Biden a retiré en juin une règle Trump qui empêchait les agences de sélectionner des zones de protection qui ne répondent pas actuellement aux besoins d’une espèce mais qui pourraient à l’avenir à la suite de travaux de restauration ou de changements naturels, y compris le réchauffement climatique.

Un juge fédéral a rejeté ce mois-ci un certain nombre d’actions de Trump visant à faire reculer les protections des espèces en voie de disparition ou menacées.

John Flesher, l’Associated Press