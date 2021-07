L’administration Biden renverse la politique de Trump sur les immigrantes enceintes, avec de nouvelles instructions ne les qualifiant jamais de « femmes » – RT USA News

Le président américain Joe Biden a modifié la politique d’immigration pour interdire la détention ou l’arrestation de « personnes connues pour être enceintes, post-partum ou allaitantes », selon une récente mise à jour de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Annoncée par Biden vendredi, la décision de réimposer une interdiction de la détention des femmes et des filles enceintes a été initialement décrite dans une note signée la semaine dernière par le directeur par intérim de l’ICE, Tae Johnson.

Se vantant de la nouvelle politique, Johnson a déclaré que l’agence des frontières est « engagé à protéger l’intégrité de notre système d’immigration et à préserver la santé et la sécurité des personnes enceintes, post-partum et allaitantes. » Il a ajouté que « étant donné les besoins uniques de cette population », ICE n’enfermera personne enceinte ou récemment enceinte « à moins que la libération ne soit interdite par la loi ou que des circonstances exceptionnelles existent », mais n’a pas précisé ce qui pourrait justifier de telles exceptions.





La mesure n’exclut pas l’arrestation de femmes enceintes, post-partum ou allaitantes, souligne le mémo de l’ICE, mais exige que si elles sont pour être hébergés dans des centres de détention américains, ils doivent recevoir des services de santé mentale et d’autres soins appropriés. L’agence est également toujours autorisée à envoyer les femmes enceintes devant les tribunaux de l’immigration.

L’ICE a fait tout son possible pour éviter de spécifier le sexe de tout prisonnier hypothétique dans sa note de service, une décision délibérée visant à inclure les hommes transgenres parmi le groupe de personnes aptes à la grossesse auquel la politique s’applique, selon un haut responsable de l’administration qui a parlé à USA Today vendredi.

La décision n’est pas tellement nouvelle car il s’agit d’un renversement d’une politique de 2017 adoptée par l’ancien président Donald Trump, qui a placé la lutte contre l’immigration illégale au centre de sa campagne électorale réussie de 2016. Sous le prédécesseur de Trump et l’ancien patron de Biden, Barack Obama, l’ICE avait pour politique déclarée de ne détenir que les immigrantes enceintes. « dans des circonstances extraordinaires ».

Au cours des deux premières années de Trump à la Maison Blanche, les immigrantes enceintes ont été détenues 80 % plus fréquemment que pendant la dernière année de la présidence d’Obama, selon un rapport sur la responsabilité du gouvernement publié l’année dernière.

La version de Biden de la politique prolonge cependant la période pendant laquelle les migrants illégaux peuvent demander une exemption de la détention ICE. Alors que la politique d’Obama se limitait aux femmes enceintes, le bouclier de Biden inclut celles qui ont accouché il y a jusqu’à un an, ainsi que les femmes qui allaitent.





