L’administration Biden rend à nouveau les tests Covid à domicile gratuits cet hiver

L’administration Biden rend à nouveau disponibles gratuitement les tests Covid rapides cet hiver grâce à une série limitée de commandes.

Les ménages peuvent désormais commander gratuitement un total de quatre tests Covid rapides sur CovidTests.gov. Les commandes commenceront à être expédiées la semaine prochaine, quelques jours seulement avant le rassemblement des familles pour les vacances de Noël, et les livraisons se poursuivront dans les semaines suivantes, selon la Maison Blanche.

L’administration Biden a mis fin au programme de test Covid gratuit à domicile en septembre parce que le Congrès n’a pas adopté de financement supplémentaire pour reconstituer le stock américain.

La Maison Blanche a décidé de transférer l’argent existant pour acheter plus de tests et relancer le programme populaire alors que les cas de Covid recommençaient à augmenter, a déclaré un haut responsable de l’administration aux journalistes lors d’un appel mercredi soir.

“Nous sommes convaincus que nous aurons suffisamment de tests pour passer ce prochain tour, quatre par foyer, dans les semaines à venir”, a déclaré le responsable.

La relance du programme de test gratuit à domicile fait partie du plan de préparation de l’administration Biden pour Covid cet hiver. Les infections à Covid augmentent à nouveau alors que les services d’urgence des hôpitaux sont déjà aux prises avec une vague de patients atteints de la grippe et du virus respiratoire syncytial.

L’administration Biden mettra des équipes médicales fédérales à la disposition des hôpitaux surchargés, comme l’ont demandé les gouvernements des États, a déclaré le responsable. Des fournitures telles que des équipements de protection individuelle et des ventilateurs seront pré-positionnées pour être distribuées aux États selon les besoins, a déclaré le responsable.

L’administration se concentre également sur l’augmentation des taux de vaccination dans les maisons de soins infirmiers et les établissements de soins de longue durée, qui abritent certaines des personnes les plus vulnérables aux maladies graves de Covid.

Le gouvernement fédéral enverra un manuel qui appelle les maisons de soins infirmiers à tenir tous les résidents au courant des vaccins, à offrir un traitement aux résidents qui attrapent Covid et à prendre des mesures pour améliorer la qualité de l’air intérieur, selon une fiche d’information de la Maison Blanche.

Le secrétaire à la Santé, Xavier Becerra, enverra une lettre aux gouverneurs, soulignant comment les taux de vaccination dans les maisons de retraite de leurs États se comparent aux autres, selon la Maison Blanche. Les Centers for Medicare et Medicaid Services contacteront également les juridictions ayant les taux de vaccination les plus bas dans les maisons de retraite pour leur rappeler les mesures qu’ils peuvent prendre pour augmenter la couverture.

Le gouvernement fédéral demande également aux hôpitaux de proposer la vaccination Covid aux patients non vaccinés avant leur sortie.