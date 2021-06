Un groupe de législateurs républicains a demandé au DOJ de veiller à ce qu’Andy Ngo et d’autres journalistes puissent faire des reportages en toute sécurité depuis Portland, affirmant que le gouvernement avait fermé les yeux sur la violence «de gauche» dans la ville.

Dans une lettre adressée au procureur général Merrick Garland, cinq membres du GOP du comité judiciaire ont exigé que le ministère de la Justice s’attaque aux troubles en cours dans la ville de l’Oregon, y compris les agressions physiques contre des membres de la presse.

Le document détaille un incident récent au cours duquel Ngo, dont les reportages sur les activités d’Antifa ont fait de lui une cible de militants de gauche, a été agressé alors qu’il couvrait une manifestation à Portland. Ngo a réussi à échapper à ses agresseurs et s’est réfugié dans un hôtel voisin. Il a ensuite été escorté hors du bâtiment par des secouristes et transporté à l’hôpital. La lettre note que Ngo avait déjà témoigné devant leur comité sur les violences « extrémisme » menée par Antifa et d’autres éléments de gauche à Portland.

«Nous avons exhorté à plusieurs reprises l’administration Biden à lutter contre la violence de gauche à Portland. Votre refus de le faire n’a fait qu’enhardir ces agitateurs radicaux dans la mesure où ils se sentent à l’aise de cibler et d’attaquer vicieusement un membre de la presse », les législateurs ont écrit.

La lettre affirmait que le représentant Jim Jordan, un membre éminent du comité judiciaire, avait envoyé deux demandes écrites demandant au ministère de la Justice comment il prévoyait de protéger les biens fédéraux ciblés par des militants à Portland, et que les deux messages avaient été ignorés. Les législateurs républicains ont accusé le gouvernement de « acceptation tacite de la violence politique de gauche » dans la ville, ce qui « ne fera qu’inciter à davantage de violence et d’attaques » contre les journalistes.

Les membres du Congrès ont fait valoir que le ministère de la Justice a l’obligation de protéger Ngo et d’autres journalistes contre « violence et intimidation » et s’est enquis des efforts en cours pour identifier et poursuivre les individus impliqués dans des agressions contre Ngo et ses collègues journalistes. Les législateurs ont également demandé au DOJ de fournir des informations sur les mesures qu’il prenait pour empêcher de nouvelles agressions contre la presse.





Ngo aurait été pourchassé et battu le 28 mai après que des militants l’aient repéré lors d’un rassemblement marquant l’anniversaire de la première manifestation de Portland contre le meurtre de George Floyd.

« J’ai été pourchassé, attaqué et battu par une foule masquée, réclamant mon sang », Ngo a écrit dans un communiqué détaillant l’épreuve. « Si je n’avais pas pu abriter des blessés et des saignements dans un hôtel pendant qu’ils frappaient les portes et les fenêtres comme des animaux, il ne fait aucun doute dans mon esprit que je ne serais pas ici aujourd’hui.

Le journaliste a appelé les autorités locales et fédérales à « acte » avant que « Des agents d’Antifa qui se cachent derrière leurs masques réussissent à assassiner un journaliste américain sous leur surveillance. » Il a également exhorté les membres des médias à dénoncer les tactiques de violence et d’intimidation utilisées contre les journalistes à Portland.

Ngo a déjà été agressé physiquement par Antifa. En 2019, les journalistes conservateurs ont subi une hémorragie cérébrale et un lobe d’oreille déchiré après avoir été attaqués par des militants de gauche lors d’un événement à Portland.

