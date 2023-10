L’administration Biden demande plus que 105 milliards de dollars du Congrès dans le cadre d’un ensemble de mesures qui, selon lui, fourniront une assistance en matière de sécurité pour les conflits en Ukraine et en Israël tout en abordant « les impacts humanitaires mondiaux de l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie et des horribles attaques du Hamas contre Israël, notamment en étendant l’aide humanitaire aux civils à Gaza ».

La demande, dont les contours ont été télégraphiés aux membres du Congrès ces derniers jours, visera également à obtenir un financement supplémentaire pour la frontière américano-mexicaine et les priorités dans la région indo-pacifique, ont déclaré lundi à CNN deux sources informées des détails.

Dans une lettre adressée au président intérimaire Patrick McHenry, la directrice du Bureau de la gestion et du budget, Shalanda Young, a décrit la demande de financement qui, en plus de 61,4 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et de 14,3 milliards de dollars d’aide à Israël, comprend 9,15 milliards de dollars de financement pour l’aide humanitaire. 7,4 milliards de dollars de financement pour Taiwan et la région indo-pacifique et 13,6 milliards de dollars pour assurer la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

« Le monde regarde et le peuple américain attend à juste titre que ses dirigeants se réunissent et mettent en œuvre ces priorités », écrit Young. « J’exhorte le Congrès à les aborder dans le cadre d’un accord bipartite global dans les semaines à venir. »

Le président Joe Biden a fait son propre plaidoyer passionné pour le financement lors d’un discours à la nation aux heures de grande écoute jeudi, qualifiant ce moment de « point d’inflexion » dans l’histoire américaine.

« L’histoire nous a appris que lorsque les terroristes ne paient pas le prix de leur terreur, lorsque les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils provoquent davantage de chaos, de morts et de destruction. Ils continuent, et le coût et les menaces pour l’Amérique et pour le monde ne cessent d’augmenter », a déclaré Biden, avertissant : « Si nous n’arrêtons pas l’appétit de Poutine pour le pouvoir et le contrôle en Ukraine, il ne se limitera pas uniquement à l’Ukraine. .»

Mais l’administration est toujours confrontée à des difficultés pour obtenir le financement – ​​à la fois pour le vendre au public américain, où le soutien public à l’Ukraine a été à la traîne à mesure que la guerre se poursuit, et au Congrès, où la Chambre des représentants reste bloquée dans une impasse amère sur la question. une bataille pour le marteau du Président.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a salué le paquet et a déclaré qu’il agirait rapidement pour l’adopter.

« Ce projet de loi est trop important pour attendre que la Chambre règle son chaos. Les démocrates du Sénat agiront rapidement sur cette demande, et nous espérons que nos collègues républicains d’en face se joindront à nous pour adopter ce financement indispensable », a-t-il déclaré.

Les Républicains du Sénat ont indiqué qu’ils souhaitaient que des changements concrets à la politique frontalière soient inclus dans le paquet, et que cela devra probablement être négocié davantage. Il pourrait également être divisé en plusieurs projets de loi.

Financement pour l’Ukraine et Israël

Selon une fiche d’information partagée avec CNN avant la demande de vendredi, plus de la moitié du financement alloué à l’Ukraine – 44,4 milliards de dollars – ira au ministère de la Défense pour reconstituer les stocks, ce qui, selon lui, « soutiendra la base industrielle américaine », et pour « un soutien militaire, de renseignement et autre soutien continu à la défense. »

La demande alloue des fonds pour l’intégralité de l’année fiscale 2024, une décision qui, espère l’administration, évitera la nécessité de combats plus fréquents au Capitole, où le financement de l’Ukraine est devenu un sujet de discorde pour les républicains à la Chambre des représentants.

De plus, 10,6 milliards de dollars de la demande adressée à Israël seront versés au Pentagone pour « un soutien à la défense aérienne et antimissile, des investissements dans les bases industrielles et la reconstitution des stocks du DOD ».

Selon l’administration, une grande partie de cette somme sera consacrée à l’achat de systèmes et de composants de défense antimissile Iron Dome et David’s Sling, ainsi qu’au développement du système Iron Beam pour aider à la défense d’Israël contre les attaques à la roquette et pour reconstituer les stocks du DOD déjà épuisés pour le soutien à Israël en 2017. au lendemain de l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Les deux demandes interviennent après que Biden s’est entretenu plus tôt cette semaine avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et s’est rendu en Israël, où il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le cabinet de guerre israélien pour évaluer les besoins d’Israël.

Au total, plus de 50 milliards de dollars de financement seront investis directement dans la base industrielle de défense américaine, estime l’administration.

Lors d’un appel avec des journalistes vendredi, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que la demande « investit en Amérique en tant qu’élément essentiel de la politique étrangère du président Biden pour la classe moyenne – elle nous permettra d’avoir plus d’armes et d’équipements pour défendre l’Amérique ». être fabriqué en Amérique.

« Dans l’ensemble, cette demande de budget est essentielle pour faire progresser la sécurité nationale américaine et garantir la sécurité du peuple américain », a-t-il déclaré.

La sécurité des frontières

La demande supplémentaire de sécurité aux frontières de la Maison Blanche – d’un montant total d’environ 14 milliards de dollars – reflète les demandes répétées de financement de l’administration pour renforcer le personnel le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, fournit des fonds aux villes qui soutiennent les demandeurs d’asile et finance de nouvelles initiatives visant à endiguer le flux migratoire vers le Mexique. États-Unis.

Selon une ventilation publiée par la Maison Blanche, la demande comprend des ressources pour 1 300 agents supplémentaires de la patrouille frontalière, ainsi que de l’argent pour embaucher 1 000 agents des douanes et de la protection des frontières, 375 équipes de juges d’immigration – ce qui représente la demande supplémentaire la plus importante – et 1 600 agents d’asile. . Il comprend également des fonds pour davantage de lits de détention, ce que les Républicains ont demandé et qui devrait susciter une réaction de la part des Démocrates.

La demande comprend également 1,4 milliard de dollars pour l’hébergement et les services pour les migrants libérés de la garde du DHS qui ont déménagé vers des villes des États-Unis pendant qu’ils suivent leurs procédures d’immigration et sont devenus une source de tensions entre les alliés démocrates et la Maison Blanche.

L’administration avait précédemment demandé 4 milliards de dollars de financement supplémentaire pour répondre aux besoins à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La nouvelle demande couvre l’exercice 2024, c’est pourquoi elle est plus élevée que la demande supplémentaire soumise par la Maison Blanche au cours de l’été, selon une source proche.

Bataille difficile au Capitole

La lettre de vendredi demandant le financement supplémentaire est adressée au président intérimaire Patrick McHenry – un rappel brutal que la Chambre des représentants en est maintenant à sa troisième semaine sans président de la Chambre alors que les républicains de la Chambre peinent à se regrouper derrière un leader de consensus pour leur conférence.

Sans président, la Chambre est incapable d’adopter une loi, laissant la demande de financement de l’administration Biden dans les limbes pendant que les républicains se disputent la direction de leur parti.

Lors de l’appel de vendredi, le directeur de l’OMB a refusé de dire si l’administration avait un plan sur la façon de résoudre l’impasse si la bataille du président continue de s’éterniser au Capitole.

« C’est une question à résoudre par la Chambre », a déclaré Young à CNN. « Ce que je vais vous dire, c’est que vous avez entendu le conseiller à la sécurité nationale exposer, vous avez entendu le président exposer hier soir ce qui est en jeu ici. C’est le travail du président, notre travail consiste à expliquer clairement au Congrès quels sont les besoins et ce qui se passera si ce financement essentiel n’est pas fourni. Nous faisons donc notre travail ici en faisant savoir au Congrès quels sont les besoins critiques et nous attendons de lui qu’il agisse et qu’il agisse rapidement.

Vendredi, lors d’une conférence de presse à Capitol Hill, le président désigné Jim Jordan – qui n’a pas réussi à convaincre le nombre nécessaire de républicains de soutenir sa candidature – a souligné que l’élection d’un président était essentielle pour faire avancer « le processus d’attribution des crédits, afin que les éléments clés de notre politique soient mis en œuvre ». le gouvernement est financé.

« Et franchement, nous ne pouvons pas faire cela si la Chambre n’est pas ouverte, et nous ne pouvons pas ouvrir la Chambre tant que nous n’avons pas trouvé un Président », a-t-il déclaré.

L’administration a également annoncé des demandes de financement supplémentaires « dans les prochains jours », pour répondre à un certain nombre de priorités nationales, notamment des fonds pour reconstituer le fonds de secours d’urgence de la FEMA, des programmes d’assistance nutritionnelle et le Programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants (WIC).

Arlette Saenz de CNN a contribué à ce rapport.

Pour plus d’actualités et de newsletters CNN, créez un compte sur CNN.com