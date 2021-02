L’administration Biden propose officiellement de reprendre les pourparlers nucléaires avec l’Iran

WASHINGTON – Les États-Unis ont fait un pas majeur jeudi vers le rétablissement de l’accord nucléaire iranien que l’administration Trump a abandonné, en proposant de rejoindre les nations européennes dans ce qui serait la première diplomatie substantielle avec Téhéran en plus de quatre ans, ont déclaré des responsables de l’administration Biden.

Dans un effort pour tenir l’une des promesses de campagne les plus importantes du président Biden, le secrétaire d’État Antony J. Blinken s’est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères européens et a convenu que l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran «était une réalisation clé de la diplomatie multilatérale», et vaut la peine poursuivant à nouveau, selon une déclaration du département d’État.

M. Biden a déclaré qu’il lèverait les sanctions imposées par le président Donald J.Trump si l’Iran revenait aux limites strictes de la production nucléaire qu’il avait observées jusqu’en 2019.

L’Iran a déclaré que les États-Unis étaient les premiers à violer les termes de l’accord nucléaire de 2015 et qu’ils n’agiraient qu’après que les États-Unis auraient inversé leur cours et leur auraient permis de vendre du pétrole et de mener des opérations bancaires dans le monde entier. Un haut responsable de l’administration Biden a déclaré jeudi soir que combler cet écart serait un processus «laborieux».