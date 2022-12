L’administration Biden propose de réprimer les publicités frauduleuses de Medicare

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a proposé mercredi d’interdire les publicités trompeuses pour les plans Medicare Advantage qui ciblaient les Américains plus âgés et, dans certains cas, les a convaincus de souscrire à des plans qui ne couvrent pas leurs médecins ou leurs ordonnances.

La règle, proposée par les Centers for Medicare et Medicaid Services, interdirait les publicités qui commercialisent les plans Medicare Advantage avec des mots, des images ou des logos confus. La règle interdirait également les publicités qui ne mentionnent pas spécifiquement un régime d’assurance maladie par son nom.

Il s’agit d’une étape agressive pour s’attaquer à un problème croissant sur le marché Medicare Advantage, une entreprise en plein essor qui propose des versions privées du programme gouvernemental Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou handicapées. Près de la moitié de tous les inscrits à Medicare – environ 28 millions – se tournent désormais vers les plans Medicare Advantage.

Et certains ont été trompés par les publicités télévisées, les publicités en ligne et les publipostages diffusés par les agences de marketing et les courtiers que certains assureurs ont embauchés pour gagner des clients.

La règle proposée “prend des mesures importantes pour tenir les régimes Medicare Advantage responsables de fournir une couverture et des soins de haute qualité aux inscrits”, a déclaré l’administrateur de l’agence Chiquita Brooks-LaSure dans un communiqué.

Le problème est devenu si répandu que les agents CMS ont secrètement acheté des plans en appelant les numéros de téléphone dans les publicités, constatant dans certains cas que les courtiers ont surestimé les avantages que les inscrits obtiendraient et l’argent qu’ils économiseraient dans les nouveaux plans. Les démocrates de la commission sénatoriale des finances ont publié le mois dernier un rapport d’enquête montrant que plusieurs États ont également signalé une augmentation des plaintes concernant des stratagèmes de marketing trompeurs en 2021.

“Ces propositions sont une étape importante vers la protection des personnes âgées de Medicare contre les escrocs et les compagnies d’assurance et les courtiers sans scrupules”, a déclaré mercredi le président du comité, le sénateur Ron Wyden, D-Ore., Dans un communiqué.

Amanda Seitz, Associated Press