L’administration Biden propose de créer une charte des droits des locataires

Des militants du droit au logement et des locataires protestent contre les expulsions et le mauvais état de leurs appartements devant les bureaux du propriétaire Broadway Capital à Chelsea, Massachusetts, le 25 avril 2022.

L’administration Biden annoncé mercredi de nouvelles actions pour protéger les locataires à travers les États-Unis, notamment en essayant de freiner les pratiques qui empêchent les gens d’accéder au logement et en limitant les augmentations de loyer exorbitantes dans certaines propriétés avec des hypothèques garanties par le gouvernement.

UN “Plan directeur pour une déclaration des droits des locataires” a été inclus dans l’annonce. Il énonce un ensemble de principes sur lesquels le gouvernement fédéral et d’autres entités doivent agir, notamment “l’accès à un logement sûr, de qualité, accessible et abordable” et “des baux clairs et équitables”.

“Le fait que le gouvernement fédéral et la Maison Blanche parlent de la nécessité d’une déclaration des droits des locataires et les approuve est vraiment important”, a déclaré Diane Yentelprésident et chef de la direction de la National Low Income Housing Coalition.

Plus de 44 millions de ménages, soit environ 35% de la population américaine, vivent dans des logements locatifs, selon la Maison Blanche.

Alors que la pandémie de coronavirus a entraîné une vague de nouvelles protections et mesures d’aide aux locataires, y compris un pot historique d’aide à la location pour ceux qui avaient pris du retard, la majeure partie de cette aide s’est maintenant tarie.

Les défenseurs demandent depuis longtemps au gouvernement de répondre à une crise d’abordabilité à laquelle sont confrontés les locataires. Près de la moitié des ménages locataires aux États-Unis plus de 30% de leur revenu pour le loyer et les services publics chaque mois, et 900 000 expulsions se produisait chaque année avant la crise de santé publique.